Madre del joven Joshua Omar Fernández le envía mensaje al Dotol Nastra

Bertina Decena, madre del joven Joshua Omar Fernández, quien murió tras un intento de atraco, pide que se haga justicia por la muerte de su hijo y le envía un conmovedor mensaje al influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como Dotol Nastra, cuyo hijo, Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito), es investigado por las autoridades por su presunta vinculación al caso.

«(Seguro) él (Dotol Nastra) lo ha educado bien. Pero si el hijo no quiere. Por más que lo intente, si él (su hijo) se negó, no lo va a poder hacer. Hay adolescentes que se ponen rebeldes conforme van creciendo. Por eso, si no lo aconsejas (…) Yo no dudo que él (Dotol Nastra) lo haya hecho. Pero no todo el mundo tiene el mismo ADN», señaló la madre del joven Joshua Omar Fernández, en declaraciones a CDN 37.

«Yo creo que él hizo su trabajo como padre», agregó Decena, quien señaló que estaría dispuesta a reunirse con él «siempre y cuando sea para el pésame u otra cosa. No para discutir el caso. Eso se lo dejo a los abogados».

La madre del joven Joshua Omar Fernández insistió que en su familia «queremos justicia por mi hijo. Sea quien sea lo que están implicados en el caso. Quiero que paguen con justicia todos».

El Dotolcito, como es conocido en las redes, se encuentra apresado en la «carcelita» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en espera de que se conozca la medida de coerción este miércoles 17 de mayo.

El Ministerio Público solicitó orden de arresto contra el joven de 18 años, quien supuestamente se asoció a los investigados Chiquito, Luis para cometer asalto en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, producto de lo cual resultó muerto la víctima Joshua Omar Fernández Decena.