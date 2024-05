Los Ángeles: El renombrado actor y director de cine dominicano radicado en Los Ángeles, Luis José López, ha iniciado los preparativos para la filmación de su próximo largometraje, «La Playa Escondida» escrita por el escritor/director Carlos Manuel Plasencia.

Esta ambiciosa producción contará con un elenco estelar de actores tanto nacionales como internacionales, incluyendo al cantante Pedro Capó, el actor Hemky Madera, el actor de «Top Gun» y «Mission: Impossible» Tarzan, y la actriz mexicana Ana Lorena Sánchez, entre otras estrellas.



«La Playa Escondida» promete ser una producción de alto calibre, diseñada para atraer la atención de inversionistas interesados en apoyar el cine dominicano y aprovechar las hermosas locaciones de República Dominicana, . Luis José López, entusiasmado por trabajar en su tierra natal, espera que este proyecto impulse aún más la industria cinematográfica local, brindando nuevas oportunidades a actores y técnicos dominicanos.



ha sido reconocido recientemente con el premio a Mejor Actor de Reparto por su destacada actuación en la serie «The Salon». Además, ha participado en varios proyectos cinematográficos que están generando gran expectativa en la industria:



The Family, con la actriz dominicana radicada en L.A Katherine Castro y dirigida por Andreina Aristeiguita, actualmente en postproducción.

Her Choices, filmada en Miami junto a Shalim, que ha generado un gran revuelo en el Festival de Cannes.

La Confesión, donde interpreta a un policía salvadoreño llamado Javier, mostrando su habilidad para adoptar acentos y personajes diversos.



En la televisión, Luis José López ha dejado una marca imborrable con sus roles en:

Power Book junto al rapero 50 Cent, donde interpreta a un narcotraficante puertorriqueño.

FBI, creada por Dick Wolf, donde su participación en uno de los episodios más vistos de la serie ha sido muy elogiada.

Luis José nació en República Dominicana y se trasladó a Nueva York a temprana edad con su familia. Tras completar sus estudios en los prestigiosos HB Studios, se mudó a Hollywood, donde rápidamente encontró éxito en la televisión y el cine. Ha trabajado en producciones de renombre como:



Beyond the Blackboard, que le valió una nominación a Mejor Actor de Reparto.

Su impresionante carrera incluye apariciones en series como CSI, NCIS, FBI, y The Seal Team. Con tres nominaciones y una victoria, incluyendo una nominación a Mejor Actor en su país natal, Luis José López se ha consolidado como una figura prominente en la industria del entretenimiento.

López invita a los inversionistas a unirse a esta emocionante aventura cinematográfica, contribuyendo al éxito de «La Playa Escondida» y al crecimiento del cine en República Dominicana. Con el apoyo adecuado, esta película no solo destacará las bellas locaciones del país, sino que también mostrará el talento y la capacidad de los profesionales del cine dominicano.