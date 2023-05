El documental Anna Nicole Smith: Tú no me Conoces sigue a una de las celebridades de Estados Unidos más conocidas de la televisión y el modelaje. Explorando su ascenso, pero también sus complicaciones y fallecimiento.

Ni terror ni ciencia ficción. Actualmente una de las películas más exitosas en la plataforma de streaming Netflix es una historia real y de hecho es la producción documental más vista en esta cadena.

A través de testigos y sus personas más allegadas, el documental revela la vida de una de las modelos de Playboy más conocidas, quien también fue actriz y personalidad de televisión y quien ganó popularidad luego de aparecer en la revista para adultos, donde recibió el título de Playmate del año, en 1993.

Se trata de Anna Nicole Smith: Tú no me Conoces (You don’t know me), que sigue la vida de Vickie Lynn Hogan, el nombre completo de la celebridad de televisión que falleció el 8 de febrero de 2007.

El documental cuenta detalles de su niñez, su ascenso a la fama, cómo conoció a un magnate petrolero de 86 años en un club de strippers, su obsesión por los implantes mamarios que la llevaron a tener dolores de espalda insoportables. La fortuna de 1.600 millones de dólares que se perdió y los detalles de la autopsia de la playmate.

La vida y la muerte de Anna Nicole

De acuerdo con Netflix, Ursula Macfarlane (Intocable) se dio a la tarea de entrevistar a personas clave en la «turbulenta» vida de Anna Nicole para adentrarse en sus días de modelo superfamosa hasta su trágica muerte, en Florida, en 2007 por una supuesta sobredosis de psicofármacos.

«Desde su primera aparición en la revista Playboy en 1992, el vertiginoso ascenso de Anna Nicole fue la viva imagen del sueño americano. Pero su vida tuvo un trágico e inesperado final en 2007. Con acceso a imágenes, películas caseras y entrevistas inéditas que incluyen a figuras clave que nunca habían hablado hasta ahora, ‘Anna Nicole Smith: Tú no me conoces’ ofrece nuevas perspectivas de la historia de esta auténtica rubia explosiva que muy pocos llegaron a conocer», detalla Netflix sobre la película documental que está entre lo más visto de su plataforma.

Anna Nicole también fue modelo de marcas como Guess y H&M y quien actuó en varias películas e incluso tuvo su propio programa de televisión llamado The Anna Nicole Show, en el 2002.