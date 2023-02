El grave estado de salud de Camilla Parker preocupa a la familia real

La reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker, sigue en cama después de dar positivo por Covid hace ya nueve días, mientras su esposo, el rey Carlos III, mantiene una agenda apretada llena de visitas oficiales en Inglaterra sin su compañía.

Se especula mucho sobre el estado de salud de Camilla Parker. Aunque se anunció que reaparecería el dia de hoy en compañía del monarca y restablecería su asistencia a las visitas oficiales. Pero esto no ha sido así.

Hoy, 22 de febrero, se hizo un comunicado oficial en el que se informó que aunque ya tuvo una excelente recuperación del Covid, la reina consorte necesitaba tiempo para prepararse para los compromisos del día siguiente, por lo que no podría asistir al evento de hoy.

Esto dejó en duda su estado de salud y si realmente está en condiciones de cumplir con sus compromisos oficiales.

A pesar de los rumores, los medios no han tenido acceso a ninguna información adicional sobre la salud de la reina consorte. Si bien algunos sugieren que podría estar utilizando su agenda de preparación como una excusa para continuar en cama. Otros especulan que aún puede estar lidiando con los síntomas de Covid y necesita tiempo para recuperarse adecuadamente.

Se espera que la reina consorte se recupere pronto y que pueda cumplir con sus compromisos oficiales en poco tiempo. Mientras tanto, el público sigue atento a los medios de comunicación sobre cualquier noticia relacionada con el estado de salud de Camilla Parker.

The Queen Consort had been due to join the King in east London today but royal sources said that, although she had made an excellent recovery from Covid, she needed time to prepare for commitments tomorrow.