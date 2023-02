Detalles de como el rey Carlos III humillaba a Lady Di en la cama

Email it

Un libro revela detalles de los problemas en el matrimonio entre Lady Di y el actual rey Carlos III antes de su divorcio en 1996.

El libro, titulado The King: The Life of Charles III, se lanzó 8 de noviembre del año pasado, después de la muerte de la Reina Isabel II y la llegada del príncipe Carlos al trono a los 74 años. Pero ahora, con la antesala a la coronación de Carlos III, fijada para el 6 de mayo de este año, vuelven a surgir detalles de esta publicación.

El escritor Christopher Andersen, autor del libro, relata cómo Diana de Gales tenía un gran número de amantes que trataban de llenar el vacío que le provocaba la indiferencia de su esposo, lo que la llevó a una profunda depresión.

Por otro lado, se revela que la relación entre ellos iba de las humillaciones a los malos tratos en más de una ocasión, y que el amor nunca fue parte de ellos, y la sexualidad mucho menos.

El lado oscuro entre Carlos III y Lady DI

Una fuente cercana de la realeza asegura que Diana perseguía literalmente a su esposo por los pasillos, escaleras y de habitación en habitación en el retiro campestre de la pareja real en Highgrove House, para poder tener relaciones. Sin embargo, su esposo ya no quería tener relaciones con ella desde el nacimiento del príncipe Harry en 1984.

Uno de los peores momentos, según el libro, fue una respuesta cruel y sarcástica de Carlos, quien le dijo a Lady Di.

«No lo sé querida, creo que (yo) podría ser gay».

Después de largos y tristes problemas entre ellos, la pareja acordó separarse en 1992, pero no se divorciaron hasta 1996. Tan solo un año después, Lady Di perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997.

El libro de Andersen proporciona un relato detallado de la vida de Carlos III, incluyendo su matrimonio con Camila Parker y cómo se prepara para ser rey.

Aunque el libro genera controversia por su enfoque en la relación entre Carlos y Lady Di, la publicación tiene el aval de los críticos por su exhaustiva investigación y su revelación de detalles interesantes sobre la vida de la realeza británica.