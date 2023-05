Durante el siglo XX, nació la saga de Star Wars una de las serie más míticas de ciencia de ficción de la historia, y que luego de 46 años continúa cautivando a grandes y chicos, y rememorando episodios a través de las plataformas de streaming.

La comunidad fanática de Luke Skywlaker, Darth Vader y Chewbacca festeja anualmente la efeméride del “Día de Star Wars” para rendir tributo a legendarios personajes, a sus innovadores efectos especiales, y trama entre los buenos y los malos.

¿Cuál es el origen del día de star wars y por qué se celebra los 4 de mayo?

Para los fanáticos no había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars:

«May the force be with you» (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa «Que la fuerza te acompañe»)

«May the fourth be with you» (que en español dice «Que el 4 de mayo te acompañe»)

¿Cómo es que estas dos frases se conjuntaron para llegar a lo que ahora es el Star Wars Day? En realidad, la historia tiene ciertos vacíos (como toda leyenda los tiene), pero podemos decir que su origen estuvo en el Reino Unido.

Según la historia sobre el origen de la fecha (que es reconocida por Lucasfilm), la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: «Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades», o inglés «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations».

¿Desde qué año se conmemora el día de star wars cada 4 de mayo?

Desde 1979, los fanáticos de Star Wars se familiarizaron con la fecha del 4 de mayo y decidieron que se utilice para homenajear a la icónica saga que también está conformada por series como The Mandalorian, y Obi-Wan Kenobi, y videojuegos.

En este 2023, “La Guerra de las Galaxias” cumplirá 46 años desde su estreno, y 12 desde que se llevó a cabo y organizó la primera edición de la efemérides en el Toronto Underground Cinema (2011) junto a homenajes, concursos y otras atracciones dedicadas al público admirador de Star Wars.

Cabe resaltar, que el Día de Star Wars ganó mayor notoriedad cuando The Walt Disney Company, comprador de Lucasfilm, proclamó en 2013 el festejo a nivel mundial, y fomentó el consumo del mismo mediante maratones del film, descuentos en los sitios de venta online y campañas de difusión masiva en las redes sociales.