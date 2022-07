Escena lésbica en serie infantil Jurassic World causa indignación

La quinta temporada de la serie animada infantil Jurassic World: Campamento Cretácico que se estrenó el pasado 21 de julio causa polémica por una escena lésbica entre los personajes Sammy Gutiérrez y Yaz Fadoula, quienes comparten un beso.

La serie fue de las más esperadas en el público de los amantes de los dinosaurios y de la saga Jurassic World y Jurassic Park. Está ambientada principalmente en los eventos de la película Jurassic World.

La serie trata sobre seis adolescentes que se quedan varados en la Isla Nublar después del escape del “Indominus Rex”. Entre estos personajes están Sammy y Yaz, las «protagonistas» de la escena lésbica, que agrega un nuevo episodio en la «política» de «representación queer» de Netflix en sus contenidos animados. Tal y como lo ha hecho en series como S he-Ra y The Princesses of Power, Dead Fin: Paranormal Park y Kipo y The Age of Wonderbeasts .

Se recuerda que el nueve de octubre de 2020 Netflix anunció la renovación de la serie para una segunda temporada, que se estrenó el 22 de enero del 2021.

El 11 de marzo, nuevamente Netflix anunció la renovación de la serie con una tercera temporada programada para estrenarse el 21 de mayo de 2021.