Estas son las fotos por las que Karol G estalló contra la revista GQ

Este 6 de abril, la revista GQ, en sus ediciones de México, resto de Latinoamérica y España, reveló la portada de su edición mayo 2023 con Karol G como su estrella principal. Sin embargo, la imagen de la colombiana luce bastante diferente a su apariencia real.

En carátula de la publicación, la artista de «TQG» aparece con un rostro visiblemente marcado, a tal punto que ni siquiera para ella misma. Los brazos de la cantante también lucen visiblemente delgados.

Poco después de la publicación de este trabajo editorial, Karol tomó su cuenta en Instagram para mostrar su descontento con el resultado.

«No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa», escribió la estrella de Medellín.

«Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural», advirtió en su cuenta de Instagram, mostrando una foto suya al natural, junto a la portada de GQ.

«Entiendo las repercusiones que puede tener esto. Pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad» remató Karol G en contra de la revista GQ.

Las fotos por las que Karol G estalló contra la revista GQ

Tras las explosivas declaraciones, Karol G recibió el apoyo de sus seguidores. Asimismo, muchos se dirigieron a la sección de comentarios de GQ México con fuertes críticas y exigiendo una disculpa para la colombiana e incluso la remoción del número de abril.

Poco después de las quejas públicas de Karol, GQ México eliminó la foto de portada de sus redes. No obstante, aquí traemos las polémicas fotos, donde los retoques al cuerpo de la colombiana son increiblemente notorios.