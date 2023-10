El primer paso para mantener el ahorro es definir el por qué, para qué, cuándo, y cómo voy a hacerlo

La cultura del ahorro debe comenzar desde la infancia, sin embargo, la cultura latinoamericana no lo contempla como parte de la educación y la formación del individuo, así lo afirmó el coach financiero y escritor del libro “Cómo hacer que el dinero te alcance”, Fellito José.



Espíritu ahorrador contra una sociedad consumista



El ser humano no aprende necesariamente de lo que le dicen, aprende desde el ejemplo, dijo el experto en finanzas. Para demostrarlo, puso un patrón muy cotidiano. “Si le regalas 100 pesos a un niño para que vaya y los gaste estás creando un adulto consumista, y es lo que se hace generalmente. Pero, si le dices, gasta la mitad y el resto ahórralo, con ese tipo de actividades en el hogar podríamos lograr que en el futuro tengamos adultos con un espíritu ahorrador y no una sociedad tan consumista”, manifestó.



Según el experto, para tener una cultura de ahorro eficaz en la vida adulta, hay que definir con claridad por qué, para qué, cuándo, y cómo voy ahorrar. “Si no se logran esos aspectos es muy difícil mantener el ahorro”, explicó a elCaribe.



Para todo ahorro, aseguró que hay que definir un objetivo. “No se ahorra porque sí, porque la gente dice que hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar, pero tiene que ser con propósito”.



¿Qué limita a la gente tener hábito de ahorro?



Según Fellito, existen creencias limitantes sobre el dinero, lo que impide y limita que la gente pueda crear un hábito de ahorro.



“Muchas personas comienzan a ahorrar y de pronto toman el dinero para otra cosa. Entonces, eso desilusiona porque creen que no pueden lograrlo y entienden que el ahorro no es para ellos”, por eso hace énfasis en que es un error el no destinar el ahorro a alguna meta.



Cuando el dinero no alcanza



Para Fellito el ahorro siempre es posible. No es una opción, sino una obligación. “Supongamos que una persona gana 20,000 pesos, mi recomendación es que si decide ahorrar 500 se mentalice y se convenza de que solo gana 19,500”, aconsejó. Fellito destacó que es algo simple, pero mental. El problema radica en que si gano 20,000, hago compromisos por 25,000, lo que impide el ahorro y abre paso al endeudamiento.



El coach está consciente de que con 20,000 no se puede hacer mucho. “Imagínate que un joven ganando eso se case, lamentablemente no tiene condiciones económicas para mantener una familia, por ende, hay que postergarlo, hasta que su vida financiera lo permita”, advirtió el también escritor.



¿Qué puedo ahorrar?



Casi todos los expertos que hablan sobre finanzas aconsejan el 10 por ciento, pero eso no es una camisa de fuerza, según Fellito.



“El 10 por ciento se relaciona con el tema del ahorro, sin embargo, planteo algunas alternativas. Supongamos que tus condiciones financieras actuales no te permiten ahorrar el 10 % por ciento, pues destina el 5 %. Si tus condiciones tampoco te lo permiten, pues el 3 % o el 2 %. Porque no es la cantidad es la cultura”.



Como resultado, Fellito subrayó que luego se empieza a disfrutar de los beneficios de ahorrar y se puede ir subiendo el monto. “Esto sucede porque también vas a ir identificando y reduciendo esos gastos que no son necesarios y que consumen el dinero”, explicó.



El fondo de emergencia



Fellito aclaró que hay una parte del ahorro que se llama fondo de emergencias. Destacó que este se utiliza para situaciones imprevistas dentro del plan de ahorro.



“El fondo de emergencia no se toca para ir a un restaurante, etc, sino que su objetivo tiene que ser lo suficiente para cubrir de 6 a 12 meses los gastos fijos del hogar”, hizo referencia.



Sobre el tema aconsejó que este no esté en una cuenta de ahorro tradicional sino en una cuenta de alta renta a 30 días. “Ese ahorro se puede hacer a través de los puestos de bolsas, que ofrecen instrumentos financieros a corto plazo que te permite rescatar tu dinero sin penalidad, si es de 30 días”, puntualizó.

El coach financiero Fellito José.

¿Cómo lograr que el dinero te alcance?

Fellito José comenzó a escribir en 2017 el libro “Cómo hacer que el dinero te alcance”. Su aventura comenzó a raíz de su certificación de coach integral de vida en la que participó buscando mejorarse a sí mismo como ser humano.



Empezó a investigar diversos informes y descubrió que la pobreza no es por falta de dinero, sino por falta de educación financiera. “En todos los informes veíamos cómo se hablaba de la brecha de desigualdad que existe en el mundo y la razón, el común denominador, siempre era educación financiera”, explicó a elCaribe. El escritor aseguró que una de las cosas por las que ha crecido es por la educación financiera y el control del dinero. “De ahí surge mi libro, Cómo hacer que el dinero te alcance”, manifestó Fellito.