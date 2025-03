La cantante Amara La Negra impuso el estilo retro y la sofisticación del Old Hollywood en la alfombra roja de Premios Soberano, vistiendo una creación de la diseñadora Suzelle Taveras, directora creativa de Bride to Be y la asesoría en imagen del estilista y director de arte Bramtco Martin.

Amara la Negra

La también comunicadora apostó para la gala por un diseño que se inspira en el legado de la famosa actriz, cantante y defensora de los derechos afroamericanos en los años 50, Joyce Bryamt, quien fue apodada en su época “la Marilyn Monroe negra”.

Amara La Negra vistió una creación columna en crepé amarillo canario, bordada con canutillos, cristales y abalorios, con un llamativo escote tubular y un chal a juego, para otorgar un toque distinguido y fluido. “Este vestido retrata perfectamente mi amor por lo sofisticado y las reminiscencias de las grandes divas de la pantalla gigante. Amé el color, todos los detalles bordados y el perfecto acabado”, dijo Amara La Negra.

El concepto de la imagen estuvo a cargo del destacado estilista Bramtco Martin que se encargó de reunir un equipo de profesionales criollos para que Amara La Negra reine en la alfombra roja de Premios Soberano. “Hemos creado para Amara un look que exalta sus atributos, le sienta divino a su tono de piel y celebra sus diversas facetas: actriz, cantante, comunicadora. Amara es definitivamente una showgirl que, con su imagen, expresa un discurso visual exquisito para la gala que enarbola lo mejor del arte nacional”, afirmó el estilista.

Equipo de producción

Figura: Amara La Negra @amaralanegraaln

Dirección de arte y estilismo: Bramtco Martin @bramtco

Diseño: Suzell Taveras @suzelletaveras para Bride To Be @bridetoberd

Accesorios: Swarovski @swarovski

Maquillaje: Robert Martínez @glambyrob_

Peinado: Jarol Roa @jarolhair

Fotos: Jorge Suriel @jorge.fsh

Videos: Alexander Tavares @oblan_films1