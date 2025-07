Fashion Freak Fest nace en 2009 con el propósito de apoyar, conectar y proyectar a los talentos emergentes

“Aquí no solo hay pasarelas. También hay conversaciones, formación, oportunidades de networking, historias reales”, expresó Marielle Araujo sobre Fashion Freak Fest. El evento, que se realizará en el Hotel Embassy Suites by Hilton este 5 de julio, regresa con su tercera edición bajo el concepto “Trend Makers”. Éste rendirá homenaje a los creadores de tendencias que están transformando la industria de la moda.



“Nos importa tanto el talento emergente como los que ya están más establecidos. Buscamos conectar a las personas con la moda desde un lugar más humano, más cercano”, señaló Araujo, periodista moda y fundadora del festival.

¿Cómo nace?

Fashion Freak Fest nace en el 2009 y lo que más me motivó fue la necesidad de hablar de moda en los medios, especialmente de los talentos emergentes, de esos que inician “rompiendo barreras” y que necesitaban una plataforma que los impulse. Así nació Fashion Freak, como una plataforma 360° para conectar a los creativos con oportunidades: desde entrevistas en TV y radio hasta cobertura digital, eventos y networking. Hoy es un ecosistema vivo que crece y se transforma con la industria. En él pude observar tantas marcas buenas, tantos creativos con talento que no tenían un espacio donde mostrarse. Sentí que hacía falta una plataforma que diera visibilidad real al talento local, especialmente a quienes están empezando, al emergente. Vi esa necesidad en la industria y decidí convertirla en una oportunidad. No quería que el trabajo de tanta gente pasara desapercibido.



¿Qué define a un ‘trend maker’ para ti y por qué decidiste dedicarle una edición completa del festival a este concepto?

Buscamos a quienes están haciendo cosas distintas y que están aportando algo real a la conversación. No solo por tener seguidores, sino por su impacto, por lo que representan. Algunos nombres son Eddy Gómez, Distrito 79, Lyli Pe, Tiffany Fermin, Kimberly Félix Matos, Fernando y Victor, Dra. Acosta Then, Betzaida Matos, Dra. María Fernanda Nuñez, entre otros. Son personas que inspiran y que están abriendo camino para muchos más en distintas áreas.



¿Crees que la industria de la moda dominicana está abrazando la autenticidad y rompiendo con los moldes tradicionales?

Sí, cada vez más. Estamos viendo diseñadores con propuestas propias, modelos con diferentes tipos de belleza, marcas que se atreven a contar su historia sin querer parecerse a nadie más. Aún falta camino, pero ya se siente ese cambio. Estamos comenzando a valorar lo que nos hace diferentes y auténticos.



Desde su primera edición hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado Fashion Freak Fest en términos de propósito y alcance?

Empezamos como un evento para dar visibilidad y hemos crecido muchísimo gracias a Dios. Hoy somos una plataforma completa que educa, conecta, apoya y también celebra. Ya no solo mostramos moda, sino que también hablamos de lo que hay detrás: esfuerzo, visión, identidad. Ha sido una evolución natural que viene de escuchar a nuestra comunidad.



¿Cuál ha sido el mayor desafío en consolidar este evento?

Hacer que crean en una idea que no se parece a lo que ya existe. Posicionar un evento que mezcla moda, belleza y bienestar con contenido, formación y propósito no es fácil. Pero ha valido la pena. Lo más difícil ha sido sostenerlo en el tiempo sin perder la esencia.



Mencionas que esta edición trae nuevas iniciativas enfocadas en sostenibilidad, ¿podrías contarnos un poco más sobre estas acciones?

Sí, como cada año presentamos y trabajamos con marcas sostenibles y conscientes como Milee Collection, Lugo Atelier, Godthea, marcas de accesorios y creamos espacios para hablar de moda circular, consumo responsable y reciclaje textil en paneles y conferencias.