En un cóctel de recibimiento, la segunda finalista del Miss Universe 2022-2023, Andreína Martínez, habló de la falta de apoyo y de sus futuros proyectos

Al hacer Andreína Martínez su entrada en un coctel de recibimiento con la prensa, familiares, allegados y patrocinadores, todos a una sola voz resaltaron “llegó la verdadera reina”. Este apoyo no lo sintió Andreína desde el principio, debido a que fue objeto de críticas en las que se señalaba que no merecía la corona de Miss República Dominicana. Para Magali Febles, el jurado no se equivocó con su elección, porque ahora todo un país y el mundo ven los frutos obtenidos en el Miss Universe 2022-2023.



Tras ganar el Miss República Dominicana Universo en 2021, Andreína Martínez fue recibida con críticas, bullying, y amenazas, así lo aseguró la beldad dominicana. Sin embargo, la modelo que llegó lejos y ganó como segunda finalista en Miss Universe 2022-2023 grita a los cuatro vientos: “Con esta sonrisa que tanto me caracteriza decidí en un momento marcar una diferencia. Cuando gané en Misses Of DR USA dije voy a ir al Miss Universo. Luego de muchas altas y bajas logré ir y cumplir con la meta de competir”.



En un coctel de recibimiento, la modelo resaltó que fue un largo camino en el que se ha trabajado mucho. “Sin apoyo, pero siempre con determinación, entrega, y con una meta que teníamos en conjunto como punto, que era que República Dominicana se haga sentir por todo lo alto”, expresó Andreína a los medios de comunicación en el encuentro realizado en Meridian Events.



Señaló que de no ser por Magali Febles, la directora del Miss República Dominicana, el país no hubiese avanzado en el certamen de belleza internacional. “No podíamos llegar hasta aquí si no hubiese sido por ella. Agradezco las peleas, los reproches y todo lo que hemos pasado juntas, porque ha sido una maestra. Sé que todo lo que me has dicho es para crecer y el resultado está aquí”, resaltó.



Asimismo, agradeció a toda su familia por el apoyo, cariño y entrega en este largo proceso, y a todos aquellos que se sumaron cuando iba hacer la maleta.



Novedades del Miss Universe 2022-2023



Andreína compartió que como nueva modalidad, el Miss Universe incluyó a la primera finalista, en este caso Miss Venezuela Amanda Dudamel, y segunda finalista, cargo que ocupa, para que también sean parte de la marca y puedan seguir trabajando sus causas sociales.



“Para mí fue una alegría saber que voy este año a Tailandia. Entiendo que es una excelente oportunidad para seguir explotando mi causa social, para seguir llevando un mensaje de apoyo a todas las mujeres alrededor del mundo”, dijo la joven modelo.



También añadió que “aunque no tengamos la corona, podemos seguir trabajando, ser fuente de inspiración”.



El certamen, una oportunidad para el país



Todavía hay quienes tienen una connotación negativa del concurso de belleza, por lo que tal vez no vieron al Miss Universe como una buena oportunidad para vender al país como lo que somos, un gran destino turístico que tiene oportunidades para brindar a todo un mundo, así lo manifestó Andreína.



“Quiero pensar que se tuvieron las conversaciones necesarias para poder ver y sopesar si era factible traer Miss Universe a República Dominicana. Entiendo que ahora nuestras autoridades pueden ver el gran impacto que tiene, y espero que lo puedan considerar”, narró.

Magali Febles y Andreína Martínez en un emotivo abrazo. Kelvin Mota

Visita de Andreína al despacho del Presidente



Recientemente Andreína Martínez visitó el despacho del presidente de la República, Luis Abinader. “Hablamos de muchas cosas (…) Me encanta que hayan podido ver el impacto de Miss Universo y de lo que podemos hacer como marca país. Hablamos de planes a futuro, de lo que podemos hacer juntos, de lo que quiero hacer con mi plataforma como defensora de las mujeres, y de los derechos de la educación, para seguir impulsando a las mujeres de República Dominicana”, puntualizó.