El doctor Héctor Sánchez Navarro destacó el rol de la IA y de la cirugía robótica como pilares del presente sanitario

El doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), durante su intervención en el primer congreso “Camino hacia la Transformación Digital”, destacó la importancia de que los médicos comprendan el rol de la inteligencia artificial en la medicina actual. Señaló que no debe percibirse como una competencia, sino como una herramienta de apoyo.



“El que viva de espaldas a esta realidad, en cinco años, va a tener problemas en su ejercicio profesional. Y no solo por el avance tecnológico, sino también por las deficiencias que aún afectan la experiencia del paciente”, manifestó.



Para el doctor, esto tiene que hablarse en las universidades, y en todas las carreras, porque ninguna está exenta del impacto de la inteligencia artificial aplicada al día a día.



Una medicina en evolución



Sánchez Navarro también resaltó los avances más significativos en la medicina dominicana en los últimos 20 años. Señaló que este proceso ha estado impulsado principalmente por la entrada de hospitales privados de altísimo nivel, como el HOMS.



Desde sus inicios, fue concebido como un hospital digital, con criterios de acreditación internacional y una visión enfocada en el turismo de salud.



Los datos en la gestión hospitalaria



A 17 años de su fundación, el hospital ha acumulado más de 300,000 expedientes clínicos electrónicos. Para el subdirector general del HOMS, esa base de datos representa un activo invaluable.



Gracias a esta data, el hospital ha podido identificar tendencias, necesidades específicas de la población y adaptar sus servicios al perfil del paciente actual, cada vez más informado y exigente.



Modelo de atención



Con la irrupción de nuevas tecnologías, el modelo tradicional de atención ha cambiado. “Ahora mismo el paciente está tan informado como el médico de su situación de salud. Y la interacción médico-paciente cambió”, afirmó.



Antes, el médico era la última esperanza; hoy, el paciente reta intelectualmente a su doctor. “Eso provoca que los médicos sean calificados, que busquen conocimiento y se actualicen cotidianamente”.



Cirugía robótica



De acuerdo con el galeno, la cirugía robótica no es el futuro de la cirugía, es el presente hace 30 años en países desarrollados. “Ya en República Dominicana hay dos plataformas robóticas, pero también el mes que viene vamos al próximo Congreso Mundial de Cirugía Robótica donde se van a presentar 40 nuevas plataformas”, manifestó.



Pide democratizar la cirugía robótica



Para Sánchez Navarro, democratizar el acceso a la cirugía robótica es esencial. Aseguró que desde ya, residentes del hospital están siendo formados en este tipo de intervención quirúrgica desde el tercer año de su especialización.



“Y ustedes dirán, ¿para qué?, si solo hay dos plataformas robóticas en el país. Pues no. Van a llegar muchas más antes de lo que uno piensa. Desde ahora hay que ir formando a este relevo quirúrgico para la población dominicana”, puntualizó el galeno.

Optimización de procesos y experiencias

Además del avance clínico, la transformación digital también apunta a resolver problemas operativos y de eficiencia hospitalaria. Sánchez Navarro se refirió a la pérdida de tiempo en procesos asistenciales y cómo la IA puede reducir ese lapso de espera.“La inteligencia artificial y los nuevos softwares hospitalarios están caminando para disminuir el desperdicio en los procesos y eficientizar la gestión, que se traduce en una mejor experiencia para la población”, señaló.



Aseguró que la actividad médica electiva también se ha transformado. Desde estudios diagnósticos hasta cirugías programadas, todo puede agendarse por internet y también desde el celular.



“En octubre vamos a lanzar el APP del paciente. Van a poder hacer su cita, gestionar sus resultados, hasta poner en pre-alta a un paciente desde el celular”, adelantó el doctor.