Con el racimo de coco, mejillones, tela de yute, entre otros elementos, los artesanos crean lámparas ecológicas

Manuel García descubrió su amor por el arte al lado de su esposa Anita Frasca de García. Mientras él trabajaba en una cadena hotelera en República Dominicana, ella se desempeñaba como abogada en los tribunales de su país natal: Italia. “No la conocí como una turista que llega al país, sino que nos conocimos a distancia a través de unas amistades”, dijo Manuel a elCaribe. Se mantenían hablando, hasta que surgió el amor. Se casaron en 2015, y la oportunidad en los negocios les llegó en uno de sus recorridos turísticos por el país.



Ambos se encontraban de vacaciones en Las Terrenas disfrutando de la playa Las Ballenas, cuando de repente vieron cómo caía un racimo seco de coco desde una palma. Para cualquier persona esto hubiese sido insignificante, sin embargo, para Manuel y Anita no lo fue.



Ese día del año 2022, fue el inicio de lo que hoy llaman Sabacoa del Caribe.



“Le dije, con ese ramito de coco podemos inventarnos unas lámparas; de esas que van pegadas en las paredes, ideales para villas, apartamentos”, dijo Anita.



Manuel nunca había estado relacionado al arte, contrario a Anita cuyo amor por las manualidades le corría por las venas, porque sus padres eran artesanos italianos. “Nunca había hecho este tipo de trabajos; nunca había hecho arte, ni con coco, ni nada parecido”, reveló Manuel, quien hasta hoy ha creado más de 100 lámparas con diferentes diseños.



Después de una semana en Las Terrenas, regresaron a Santo Domingo y, en una revelación, Manuel indicó que Dios le mostró miles de diseños. “Con esa idea que surgió en 2022 estamos formando una pequeña empresa, que con Dios mediante va a ser grande”.



Cada lámpara es única y es artesanal. “Son hechas a mano por lo que nunca van a ser similares”, expresó el artesano.

Los artesanos comenzaron a crear las lámparas desde el 2022 con miras a que sean amigables con el medio ambiente. Los artesanos comenzaron a crear las lámparas desde el 2022 con miras a que sean amigables con el medio ambiente. Los artesanos comenzaron a crear las lámparas desde el 2022 con miras a que sean amigables con el medio ambiente. Los artesanos comenzaron a crear las lámparas desde el 2022 con miras a que sean amigables con el medio ambiente. Las lámparas son de techo y de pedestal.

Con las ramas del racimo coco, soga de cabuya y tela de Yute

Las lámparas se fabrican con el racimo de coco, soga de cabuya y tela de Yute. “La tela es para las personas que les gusta algo más moderno”, dijo.



¿Por qué se han enfocado en las lámparas ecológicas?

Para Manuel y Anita, “el mercado se está preparando para ayudar y cooperar con el medio ambiente. Nosotros nos hemos enfocado en las lámparas ecológicas por ese motivo”, explicó Anita.



Los mejillones con los que se preparan pastas “los utilizamos como detalles; me suplo de ellos en los restaurantes. Después que el cliente los consume, ellos me los guardan”, manifestó Manuel sobre su forma de ayudar al medio ambiente con su arte.



¿De dónde surge el nombre de Sabacoa del Caribe?

Buscando nombres de plantas taínas, Annita encontró Guasabacoa, que significa “amor seco”. “Como era un nombre demasiado largo, se me ocurrió la idea de Sabacoa del Caribe”, reveló Anita.

Manuel narró que con ese árbol los taínos en su época hacían antorchas para alumbrarse. “No es coincidencia el cómo surgió este proyecto… la revelación de las lámparas que nos ha dado el Señor es algo misterioso; no es coincidencia, porque crear esas lámparas y el nombre del proyecto, es una maravilla”, destacó.



Un producto innovador

Anita anhela que llegue el momento en que todo el mundo conozca Sabacoa del Caribe. “Me gustaría que todo el mundo sepa que el artesano, el artista, el inventor, es dominicano, que tiene un potencial muy grande. Me gustaría mostrar a todo el mundo que muchos dominicanos tienen ganas de echar palante”.



Capacitación a jóvenes

A través de estas creaciones, Manuel quiere llegar a jóvenes y ayudarlos en capacitaciones. “Me gustaría ayudar a los jóvenes, capacitarlos, enseñarles y compartir el don que Dios me ha dado, para que vean que sí se puede y que si nos esforzamos podemos con una simple cosa llegar a ser a alguien muy importante”, destacó el joven artesano.