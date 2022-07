Santo Domingo.-. Organizadores anunciaron la realización del evento de belleza de la undécima edición de «Beauty World International», desde el 7 al 13 de noviembre en la zona este del país, específicamente en Punta Cana.

Su organizadora Ana González, con más de 20 años de experiencia en el campo de la belleza y el modelaje, ex-reina del certamen, actualmente preside la organización y ha desarrollado reinas a través de su carrera profesional con más de 20 títulos internacionales, presidenta de su compañía de logística, coordinación, producción de eventos y material educativo corporativo, Ann Production Inc. Docente y Agrónomo, editora de Fashion Models Magazine, imagen de la línea de belleza Biodella, productora y presentadora de TV, entre ellos su más reciente proyecto “Zona Reservada” en redes sociales.

La organización promueve la autoestima, el empresariado, la autogestión, valores, la conciencia ambiental y la agroecología, buscando desarrollar e impulsar reinas de calidad en su plataforma internacional.

«Hemos diseñado un evento de altura, con un equipo de trabajo profesional, para brindarles una de las mejores experiencias. Será una semana de grandes vivencias y aprendizaje, que sin lugar a dudas les marcará como una de las mejores experiencias para toda su vida bajo nuestro lema: “Más que belleza, es el propósito”, deseamos resaltar la belleza, inteligencia, tradiciones, la acción social y empatía de cada una de las candidatas» expresó la organizadora.

El concurso está dirigido desde niñas hasta señoras que buscan una plataforma innovadora resaltando el empoderamiento femenino, los valores y labor social.

La Organización persigue exaltar proyectos de acción social, impulsando la conciencia ambiental y cuidado al planeta; así como la empatía y solidaridad hacia los más necesitados, impactando comunidades, tanto en R.D. como a nivel internacional.

En el Beauty World International también será lanzando el Evento de Moda «Punta Cana High Fashion Runway» donde las candidatas y reinas oficiales de la organización, lucirán hermosas piezas de los diseñadores invitados: Entre ellos, Edy Rambaldi, Yilda Santana, Carolina Capellán entre otros.

La ganadora de la pasarela en el Punta Cana High Fashion Runway, será reconocida en los premios Fashion Top Models RD y podrá participar como modelo profesional con gastos pagos.

La organización tiene un invitado especial, Sixto Nolasco, donde las Reinas y candidatas disfrutarán de un día de “Stylist” con él.

PREMIOS

La candidata con mayor puntuación dentro del certamen ganará la Corona máxima Best of the Best Beauty World, recibiendo dinero en efectivo, un viaje en crucero por el Caribe, sesión fotográfica, Fashion Films, beca de inglés de Focus Your Mind RD, estadía en resort en Punta Cana, obsequios de patrocinadores, participación en eventos de moda, exposición en medios, redes sociales, además de ser la imagen exclusiva por todo un año de Beauty World International. Todos estos premios están valorados en más de $20,000.00 dólares.

Se premiarán otras reinas por categorías respectivamente, recibiendo Beca de inglés, dinero en efectivo, estadía en resort en Punta Cana, obsequios de patrocinadores, participación en eventos de moda, exposición en medios, redes sociales e imagen de Beauty World International por todo un año.