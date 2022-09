Si tienes botellas de diversos diseños, dales la oportunidad de embellecer tus espacios

En el mundo de las posibilidades decorativas entran las botellas. Es un elemento en el que no pensamos a la hora de decorar hasta que nos topamos con un espacio que sí lo toma en cuenta.



Al incorporar las botellas en los ambientes, una de las ventajas es que no suponen un gasto, ya que en la mayoría de las casas dominicanas las familias se dan su “trago social” y estas pasan a ser desechos.



Las botellas de vidrio suelen reciclarse sin pensar en que pueden tener un segundo uso mucho más duradero. Son muchas las botellas a las que no les damos otra oportunidad y sin embargo se pueden llegar a hacer cosas asombrosas con ellas.



Así que, si vas a tirarlas espera un poco y mira todas estas ideas que te damos para darles vida.

Las botellas decoradas o no pueden ser un elemento que aporte valor estético a los espacios de tu hogar. Además, si te gustan las manualidades este será un nuevo entretenimiento.



Por ejemplo, si tienes de diversas marcas, mucho mejor. Están los frascos de vino y de cervezas. Asimismo, hay bebidas como los whiskys que vienen en un envase embellecido que te puede servir.



Por otro lado, puedes elegir los frascos de perfumes y colocarlos en espacios estratégicos de la casa. Puedes añadirles pedrerías, o cualquier detalle para que sea más llamativo.