Cinthia fue a buscar asistencia médica y se negaron por su peso

A principio de abril de este año, Cinthia Cedano comenzó a tener sudoración y a perder la visión por complicaciones de salud. En ese momento, la joven emprendedora, oriunda de Santiago, era socorrida por su esposo quien la llevó a un centro de salud de esta provincia sin imaginarse la desagradable situación por la que atravesarían.

Todo iba bien. Una enfermera la recibe; le hace las preguntas de lugar, y le manda a quitar la chaqueta porque estaba sudando mucho. Sin embargo, cuando llega el turno de la doctora esta se niega a brindarle asistencia. “Simplemente cuando me vio, agarró el aparato de tomar la presión y ni siquiera hizo el intento de darme asistencia médica”, así lo contó a elCaribe Cinthia.

En un video que colgó Cinthia en la red social de Tik Tok denuncia que: “La señora me botó de la clínica , porque tengo un brazo muy gordo… Ella me dice que no tiene la culpa de que yo sea muy gorda (…)”. Además, cuestionaba que cómo era posible que en el país todavía sigan ocurriendo situaciones de discriminación.

“Cuando uno asiste a un centro de salud y el médico entiende que no puede atender el paciente te da un referimiento, y ella no me lo dio”, explicó Cinthia, quien asegura que la negativa de la doctora se debió a su sobrepeso.

Aunque narró que en otras ocasiones ha sufrido discriminación por su condición de salud, es la primera vez que le pasa de manera tan drástica. “Sí, lo había vivido, pero no algo tan fuerte. Lo califico como algo inhumano, abusivo y discriminatorio de parte de ella”, dijo.

Cinthia se encontraba con la presión arterial alta, así como el nivel de azúcar. Asimismo, vulnerable por su condición de salud.

Falta de tolerancias acompañada de burlas

Para Cinthia, todavía existe una intolerancia hacia las personas con sobrepeso, o con una condición específica. “No puedo generalizar, pero hay muchas personas que se burlan de esta condición y hacen comentarios negativos, en algunas ocasiones, sin imaginarse el grado de impacto de la palabra que están diciendo hacia su prójimo”, señaló la joven emprendedora.

Impotencia y apoyo de la gente

Lo que más sentía Cinthia era impotencia. “Me afectó mucho, por tener que enfrentar algo así sin esperarlo, pero soy una persona muy fuerte”, expresó. Cinthia Cedano

Tras viralizarse su denuncia, el apoyo de la gente no se hizo esperar. “Me apoyaron mucho y mi esposo estuvo conmigo. Trato de enfocarme en lo positivo; en mi familia, en mi trabajo, en no derrumbarme por algo así y seguir adelante. Además, demostrarle a la gente que también sufre por este tipo de discriminación y rechazo que uno no puede echarse a morir. Siempre digo que las personas dan lo que tienen en su corazón y, en ese momento, la doctora dio lo que tenía dentro”.

Enseñanza

La mayor enseñanza que tuvo Cinthia en esta situación fue que hay que tener empatía y control de cualquier situación.

“Cada día hay que practicar la empatía. Muchas veces las personas predican “debemos ser empáticos”, pero hasta que no vives algo tan fuerte, es que puedes predicarlo”, manifestó Cinthia, quien tiene al frente una academia donde se imparten cursos sobre el arte de las uñas, el maquillaje, etc.

Igualmente, destacó que si no hubiese tenido control de sí misma tal vez hubiese actuado de una manera agresiva. “Lo único que hice fue desahogarme y grabar porque no estaba viendo el grado de peligro que estaba corriendo con mi salud, no obstante, mi esposo estaba enfocado en mi estabilidad y me llevó a otro centro de salud donde me dieron asistencia”, compartió Cinthia.

Clausura de la clínica

Luego de que se diera a conocer el caso de Cinthia Cedano, el Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre temporal de la Clínica Doctor Peralta en Santiago por haberle negado asistencia a la joven por sobrepeso. Ante esto, Cinthia dice: “Por un lado me sentí bien de que las autoridades tomaran carta en el asunto. Por otro lado, entendí que se debió de tomar una sanción con la doctora directamente, porque en esa clínica trabajan otras personas no tienen nada que ver con lo que ella hizo».