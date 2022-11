Durante el foro Go Get 2021, los ejecutivos de la aplicación hicieron énfasis en sostenibilidad, la innovación de productos y su impacto social



En un mundo tan cambiante y competitivo que avanza a pasos agigantados, las marcas deben estar en constantes cambios ajustados a las necesidades de sus usuarios o clientes. Hoy en día, la clave es innovar y optar por acciones de responsabilidad social.



Precisamente en ese viaje están montados los ejecutivos de la aplicación tecnológica Uber, quienes han explorado y determinado cuáles son los caminos por seguir para un mundo sostenible.



Además de agregar valor a su producto con la sostenibilidad, un factor que también genera innovación, los gerentes de la aplicación anunciaron su nuevo portafolio.



El anuncio fue hecho durante el evento Go Get 2022, realizado por primera vez en Costa Rica con la participación de periodistas de diversos países como República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Honduras, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, entre otros.



´´Es la primera vez que en Latinoamérica se realiza Go Get. Fue elegida Costa Rica por ser un país en el que hemos tenido mucha innovación. En la región de Centroamérica, Andina y Caribe, hemos desarrollado productos que se han exportado a otras partes del mundo, y Costa Rica nos daba la oportunidad de dar ejemplo de ello. Uber Planet y Flash fueron creados aquí´´, expresó a elCaribe Carolina Coto, gerente de Comunicaciones de Uber para la región de Centroamérica y el Caribe.



Innovaciones



De acuerdo a Coto, esta plataforma tecnológica se debe a su comunidad de usuarios y socios.

Por ejemplo, resaltó que Uber Planet responde al compromiso social y medio ambiental que tiene la compañía. ´´Para el 2040, el 100 por ciento de los viajes que se realicen en la plataforma van a hacer cero emisiones y para eso debemos tener un trabajo muy fuerte de electrificación de todos los vehículos que están en la app´´, dijo en el foro realizado el 4 de este mes.



Usuarios conectados



66 millones de usuarios de las regiones Andina, Centroamérica y el Caribe utilizan la app para movilizarse, hacer pedidos u ordenar su comida favorita a través de restaurantes. Según Silvia Alvarado, gerente de Políticas Públicas de la marca, están comprometidos para que todos los viajes en el 2025 sean cero emisiones en viajes a Londres y Ámsterdam.



Mientras que para el 2030, apuestan a que un 100 % de los viajes sean de cero emisiones en vehículos de Europa, Canadá y Estados Unidos. Por último, para el 2040, a nivel global, que los viajes sean eco-amigables.



¿Qué necesitan para lograrlo?



´´Este es un gran reto. Necesitamos que haya mayores suministros de estos carros y que sean asequibles, no sólo para los socios conductores de Uber, sino también para toda la población´´, destacó Alvarado.

Además, hizo hincapié en que se necesitan mayores políticas públicas que permitan tener ese acceso.



Innovaciones que llegaron a RD



Estas son las nuevas opciones que están disponibles en RD y otros países de la región:

Uber Reserve. Tecnología que ayuda a los usuarios a programar solicitudes de viaje con 30 días de anticipación.



Uber Select. Una nueva opción que nació en colaboración con taxistas turísticos locales, en República Dominicana, y está disponible desde mayo de 2022 en la zona de Punta Cana.



Uber Flash. Ahora, aliada de emprendedores. Se pueden realizar hasta15 paradas en un solo viaje.

Uber Encargo. Una opción para buscar la ropa que enviaron a la lavandería, etc.



Uber Planet: Está disponible en RD desde enero de 2022, y ha compensado más de 14,000 toneladas de CO2, y realizado más de 17,000 viajes.



Autos Eléctricos: Al momento cuenta con 6 alianzas pilotos de movilidad eléctrica en diferentes países de la región.



Motoben. Al unirse Uber al programa Motoben, República Dominicana es el primer país en Latinoamérica donde la plataforma cuenta con un acuerdo con motocicletas eléctricas.



Ordenar en grupo. Con esta función varios usuarios pueden realizar una orden en el mismo restaurante y dividir la cuenta.