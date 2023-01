Darío Andújar, el héroe de los perros callejeros

Como niño y amante de los animales, Darío Andújar soñó con tener un albergue y ayudar a los perros de la calle. De adulto, inició la aventura para dar los primeros pasos de este gran sueño que se convirtió en Albergue S.O.S., ubicado en Pedro Brand desde hace aproximadamente cinco años.

El amor de los perros por Darío.

Sin embargo, la cultura de adoptar un perro callejero en República Dominicana está muy por el suelo, así lo aseguró Darío, a quien las fuerzas y los recursos económicos se le agotan cada día porque no tiene el apoyo suficiente y una demanda de adopción. A diario recibe entre cinco y quince reportes sobre perros que necesitan ayuda, pero no da abasto.

“Son muy pocas las personas que valoran un perro callejero. Vivimos en una sociedad donde a la gente lo que le gusta es tener animales de raza”, resaltó el presidente de Albergue S.O.S.

Gastos elevados

Al llegar al albergue, alrededor de 70 perros recibió al equipo de elCaribe entre muestras de cariño y ladridos. Cada perro cuenta una historia, las cuales Darío narra con mucha seguridad.

Con tantos perros, en un mes el refugio puede tener gastos de hasta más de 600,000 mil pesos. “Nosotros hemos tenido meses que sólo de veterinaria hemos tenido que pagar más de 250, 000 pesos; porque hemos llegado a internar hasta 23 perros”.

Este amor por los animales, Darío lo desarrolló desde que era un niño de apenas ocho años. A esa edad, apoyado por su mamá también amante de los animales, por primera vez rescató una perrita y, de ahí, inicia su historia como un héroe que rescata animales.

Los perros son rescatados de diversas partes de Santo Domingo.

“A pesar de que los pasos han sido largos, han sido firmes. Al día de hoy, podemos contar con el apoyo de empresas y de personas”, expresó.

Alto índice de maltrato, abandono de mascotas y una ley sin resultados

Para Darío, con la a Ley 248-12, Sobre Protección Animal y Tenencia Responsable que tiene más de 10 años de promulgada “no vemos visto resultados satisfactorios. Es una lucha constante”.

Denunció que en la calle existe abuso a animales. “Los queman con aceite, agua caliente; los abandonan y hasta los arrollan, y no hay consecuencias”.

El albergue está ubicado en Pedro Brand.

“Estamos trabajando para estar cansados si no concientizamos, si no educamos y si no hay consecuencias. Asimismo, si no hay jornadas de castraciones masivas y sin respaldo del Estado. Es una responsabilidad del Estado y de las instituciones que están involucradas, según lo establece la Ley 248-12”, explicó Darío.

Lastimosamente, resaltó que: “Nosotros los que sí hacemos el trabajo que le corresponde a ellos no recibimos el apoyo. Entonces, si las alcaldías están obligadas a hacer albergues dentro de sus demarcaciones y no los tienen, entonces, lo mínimo que deben hacer es ser sostén de los que están haciendo el trabajo que a ellos les corresponde por ley”.

Darío dice que muchas promesas no se cumplen

Al albergue llegan muchas visitas… de políticos, entidades privadas, del empresariado, y todo el mundo promete, aseguró. Mientras tanto, a la guarida de los perros le hace falta una verja perimetral, comida, un almacén, jaulas de cuarentena y la remodelación de la casa del empleado. “La gente sólo apoya en casos puntuales, y esto es un gasto diario, porque los perros comen, llegan accidentados y con enfermedades”, agregó.

Según Darío, no pueden tener un control sanitario exitoso, ya que los animales se escapan y comen basura en la calle. “Como están en la calle traen parásito, pulga, garrapata, y se hace más difícil de llevar un control”, subrayó.

En ese mismo orden, manifestó la necesidad de tener jaulas de cuarentena, porque las que posee el albergue tienen el piso de tierra, lo que es un foco de enfermedades.