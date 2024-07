El joven emprendedor de 18 años, Dimitri Godefroy, llegó al país en busca de oportunidades en el arte y en la moda creando su marca Don Dimi

Debido a las dificultades políticas, económicas y sociales que vive Haití, hace dos años Dimitri Godefroy, un joven emprendedor de 18 años, decidió aventurarse en el mundo de la moda y el arte en República Dominicana. Con el lanzamiento de su marca Don Dimi, este joven haitiano ha encontrado en esta parte de la isla nuevas oportunidades para desarrollarse y hacer que crezca su negocio.

A su corta edad representa un espíritu emprendedor con una combinación de creatividad, talento y pasión. En poco tiempo ha logrado destacarse en la industria de la moda y en el arte, y demostró así que no hay límites cuando se trata de perseguir un sueño.

¿Es difícil incursionar en el arte y en la moda en Haití?



A Dimitri, siempre le ha encantado el arte. “Desde pequeño, siempre observaba lo más bello que había en mi país, en Haití, a pesar de los problemas de inseguridad. Veía el arte colgado en las paredes. A los artesanos siempre los ves sonriendo y felices con lo que están haciendo y les encanta, pero ellos no se pueden beneficiar de lo que les gusta; no pueden hacer su vida con esa profesión. Hay muchos artistas que ya subieron hasta la cima, que ya crecieron y son conocidos, pero hay muchísimos en la calle que siempre están pintando, y muchas veces no tienen qué comer”.

Decidió fusionar el arte con la moda

Desde sus comienzos buscó apoyo en otros artistas que diseñan para Haití y República Dominicana como Pascale Blanchard, con quien se alió para lanzar la colección Within Reach de World OF Pi. Además, trabaja con una organización sin fines de lucro llamada Love.

Don Dimi Un viaje desde Haití hacia el éxito en la moda en RD

Dimitri cree que los jóvenes artistas emergentes y los artesanos desfavorecidos, independiente de su medio, deberían tener la oportunidad de reconocimiento y empoderamiento financiero. Artesanos, diseñadores gráficos, diseñadores de moda, escultores, fotógrafos… pueden presentar sus obras de arte para que sean y se conviertan en un lienzo de una colección, aseguró Dimitri.



“Al suministrar su arte a mi equipo de diseñadores de moda, los artistas tienen la libertad de participar en diseños de las prendas, promocionando su colección única con su nombre”, expresó.

Se enamoró de la Zona Colonial



“Cuando llegué aquí, en la Zona Colonial, vi la arquitectura, los mimos, los bailes, el arte y más, y me sentí muy familiarizado como si estuviera en mi país. Eso me puso a pensar que aquí hay muchas oportunidades de crecer; además, la gente te apoya en los emprendimientos. También te quiero compartir que en ese momento no sabía nada español, pero ha sido una evolución muy rápida con la ayuda de mis compañeros de estudios”, dijo en su visita a elCaribe.



Dimitri siempre está en constante aprendizaje y haciendo negocios. Por ejemplo, aprendió todas las técnicas para el lanzamiento de su marca buscando la perfección, la calidad, y así poder calar en el gusto de la gente. “Desde hace un año y medio, día y noche, estaba buscando la mayor calidad en los detalles que están haciendo crecer mi marca para que sea una plataforma buena y hecha para los artistas que quieren venir a publicar sus obras”, reveló el joven diseñador.

Don Dimi no es una simple línea de ropa

Según el creador de Don Dimi, esta es una marca de estilo que combina arte, entretenimiento y artesanía de calidad. Desde el 2023, tiene la misión de redefinir la moda celebrando la individualidad, la creatividad y la inclusión. Dimitri tiene el anhelo de que cada país cuente con una franquicia. Su colección contiene 17 piezas entre hoodies, t-shirts y accesorios, que puedes encontrar en www.dondimi.com.