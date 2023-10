El Voluntariado Banreservas publicó el libro infantil “El poder de las mariposas”, una obra de la escritora Raynelda Calderón que rinde homenaje a las Hermanas Mirabal, y marca un hito en la promoción de la cultura y la historia dominicana.



Al encabezar la puesta en circulación, Noelia García de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas, dijo que “El poder de las mariposas” es un tributo inspirador al legado de tres patriotas que antepusieron el bienestar y el futuro del pueblo dominicano a sus propios intereses, empoderando a una nación en un momento en el que solo los más valientes se atrevían a defender sus ideales.



A través de las páginas de esta obra se edifica a los niños sobre las Hermanas Mirabal, mujeres excepcionales que desafiaron la opresión y la dictadura en busca de un mundo más equitativo y justo. “Esa fuerza y resistencia debe ser contada siempre, de modo que su ejemplo sea recordado no solo por los que conocemos la historia, sino también como parte de la formación inicial de nuestros niños”, expresó García de Pereyra.



La escritora del libro, Raynelda Calderón, expresó que: “En Padre las Casas, el municipio donde crecí, llegué a escuchar algo sobre las Hermanas Mirabal que había mandado a matar Trujillo. Pero solo eso. Ni mi mamá ni mis abuelos ni en la escuela me contaban nada más. En esa época allá no había biblioteca ni los recursos que hay ahora. Por eso me animé a escribir un libro sobre ellas: el libro que me hubiera gustado poder leer cuando era niña. Gracias al Voluntariado Banreservas, por haber confiado en mí”.

Ilustradora del libro



Taína Almodóvar, ilustradora del libro, considera un honor ser parte de este proyecto sobre estas valientes mujeres que lucharon por los derechos de la mujer: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.