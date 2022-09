Tradiciones, gastronomía, juegos y oficios dominicanos, fue la combinación de elementos con los que se jugó en la realización de la Fiesta Dominicana, actividad organizada por la cadena hotelera Bahía Príncipe, el 23 de agosto.



Hay una frase que he escuchado en reiteradas ocasiones: “como el dominicano nadie”, y de eso no cabe la menor duda. Dentro de esos 48, 442 kilómetros cuadrados de superficie, República Dominicana tiene mucho que ofrecer, lo cual siempre será mucho más que sol y playa. Justo ahí, es donde entra su gente y su cultura.



Es por ello, que los ejecutivos de la cadena hotelera Bahía Príncipe con su Fiesta Dominicana destacaron tradiciones, juegos y oficios dominicanos que nos acercaron a nuestra historia e identidad. Además, fue una gran oportunidad para que el turista conozca más de cerca lo nuestro.



Dentro de las amenidades estaba la representación del limpiabotas que fue del agrado para el dominicano que vacacionaba, y algo muy atractivo para los turistas de diversas naciones que se acercaban a lustrar sus zapatos, momento que plasmaban con fotografías.



Asimismo, viajar en el tiempo fue posible para recordar esos juegos que en la infancia nos hicieron tan feliz, y así volver a jugarlos como antes.



El sabor dominicano



¿A quién no le gusta la comida callejera y con sabor dominicano? Pues dentro de la variedad gastronómica, el tradicional chimichurri, que se caracteriza por la carne roja brillante servida en un pan de agua, con una ensalada de repollo y aderezado, fue uno de los platos más demandados de la noche, así como un rico lechón asado y las frituras. Para los que siguen la dieta y prefieren las frutas, estaba el frutero con la piña, la lechosa, el zapote, entre otras delicias tropicales.



El ron y los cigarros van de la mano en República Dominicana, es por ello, que no podían faltar. Mientras que para refrescar el ambiente el famoso frío-frío, también llamado yun-yun, hecho con hielo triturado, esencias y jugo, hizo su entrada triunfal.



Y para dinamizar el ambiente, ¿qué mejor que el carnaval y el merengue? Así que en esta celebración de la cultura e identidad dominicana, los Diablos Cojuelos hicieron su entrada y al ritmo de tambora, güira y acordeón se dio vida a la verdadera Fiesta Dominicana.

