El administrador de empresas y la comunicadora iniciaron con un blog de viajes, y terminaron con una guía de oportunidades inmobiliarias

Cuando los dominicanos Francisco Plasencia (Tole) y Rosa Ylonka Pérez iniciaron su blog de viajes y aventuras, no imaginaron que hoy en día, este espacio de interacción evolucionaría hasta convertirlos en una de las principales guías de oportunidades inmobiliarias para los hispanos en los Estados Unidos.



Él, administrador de empresas, ella comunicadora. Son una pareja que en ese entonces pretendía solo compartir sus aventuras en ciudades, un poco de historia, gastronomía y otros datos de interés en su canal de Youtube Tole Visión.



Con planes de comprar su casa en Pennsylvania, se sorprendieron con la notificación de una en el precio de 27 mil dólares, por lo que la visitaron y aprovecharon para grabar un nuevo video que enfocaron en porqué las casas eran tan baratas en esa ciudad. 24 horas después el video disparó las visualizaciones, llovieron las inquietudes de la gente y entendieron que habían encontrado un nicho para el mundo hispano.



Con la llegada de la pandemia, los viajes se concentraron solo en el estado de Pennsylvania y algunos pueblos, pero a la vez concretaban la adquisición de su propiedad, lo que les dio una nueva experiencia para compartir, el proceso de compra y todo lo que incluye, recalcando que no es tan difícil organizarse y lograrlo.



Con esto sus seguidores encontraron en Tole Visión un amplio repertorio de lugares para vivir relajados, con las fuentes de empleo y hasta los pagos que se podrían recibir. Además, Exponían día tras día los avisos de “Están contratando” o “Now Hiring” con bonos y pagos competitivos y posicionaron a Pennsylvania como el lugar favorito de los que salían de New York, New Jersey, Boston, Florida y otros estados.

Una guía que sirve de acompañamiento

La comunidad de televidentes de Tole Visión ya se acerca a los 100,000 seguidores, y proyecta en su contenido, entrevistas con agentes de bienes raíces enfocados en subastas de propiedades, latinos que han invertido y ofrecen su guía y acompañamiento para los latinos que sueñan con convertirse en propietarios de su propia vivienda, pues la demanda del canal les hizo obtener su licencia de bienes raíces.