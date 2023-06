Nadie se iba a imaginar este descontrol por el rosa hasta que se comenzó a hablar del estreno de la película Barbie pautada para el mes de julio.



Desde que se anunció Barbie, las redes sociales explotaron y no es para menos, casi todas teníamos una de estas muñecas y teníamos afinidad por el rosa. A este estreno se le suma la tendencia dosmilera “Barbiecore” que fue todo un éxito el año pasado y que sigue estando a la orden del día este 2023. Hablamos de plataformas, brillantes, total looks de fucsia… Todo lo que llevaría la muñeca en la vida real.



La primera muñeca, según la historia



En 1959 salió a la venta la primera Barbie y, desde entonces, es la muñeca más famosa del mercado, protagonizando la infancia de muchos. Por ese mismo motivo, no es de extrañar que la película sea uno de los estrenos más esperados del año.



Muchas chicas se han unido a esta obsesión por la estética Barbie. Sin embargo, no cabe duda que la pionera de este trend es Paris Hilton. Si la muñeca cobrara vida sería a su imagen y semejanza. Su reconocible melena rubia, sus extravagantes looks y su coche rosa son todo un símbolo de los 2000.



Preparación para el estreno



Recientemente, la tienda Forever 21 lanzó su colección Barbie que incluye el rosa pastel y el fucsia en carteras, zapatos y diversas piezas de ropa, lo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, debido a que son muchas las jóvenes que se están preparando para el estreno de la película.



Mezcla pastel, fucsia y blanco



El blanco es un color que va muy de la mano si quieres hacer combinaciones con el fucsia y el rosa pastel. Por ejemplo, al combinarlo con el rosado fucsia, lograrás un estilo bastante chic y te proyectarás como una “muñeca”.



Para un contraste llamativo, mezcla un total look blanco con un denim claro, top seda y para terminar, agrega un blazer fucsia, zapatillas plataforma y tu cartera en la misma línea. Si eres amante de las blusas cortas no dudes en agregar un top rosado fucsia al guardarropa. Esta pieza es bastante versátil, la puedes llevar con un jean corte, leggins y falda, todo depende del evento al que asistirás.



Definitivamente, los stilettos son zapatos que no pueden faltar en el outfit Barbie, porque se ven bastante sensuales y son una excelente alternativa para complementar atuendos casuales.



Un vestido rosado fucsia se convierte en la mejor opción para lucir increíble en una celebración. Éste puede ser bastante sencillo, sin embargo, el color rosado fucsia le da un toque súper vibrante y lo convierte en una excelente opción para estar en eventos sociales y de entretenimiento.

Firmas que han apostado al rosa en sus colecciones

Al destacar esta tonalidad, siempre hay que hablar de la icónica colección que Valentino presentó en septiembre del año pasado. Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma, confeccionó Pink PP utilizando únicamente este tono. ¡Ah!, pero no fue la única casa en apostar por el rosa, porque también se sumaron las marcas Elie Saab, Versace y Grimaldi. Estas firmas se han encargado de convertir en tendencia al color rosa en todo su esplendor.