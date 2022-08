Entre las figuras vestidas por “La Maestra” figuran actrices y cantantes como Jennifer López, Beyoncé, Thalía y Paulina

Dentro de los nombres de diseñadores que visten a las estrellas, hay uno que resalta y pone a República Dominicana en alto, y es el de Giannina Azar.



No es cuestión de suerte que Giannina sea una de las diseñadoras latinas más buscadas por las famosas en los últimos años. Su trabajo arduo y el atractivo de sus colecciones lo dejan claro cuando llegan a las alfombras.



Mientras “La Maestra”, como también se le conoce, vestía a las modelos de Miss República Dominicana y otros certámenes y era solicitada por las estrellas locales para la alfombra roja de Los Soberano, había alguien muy activo en las redes sociales mirando sus diseños. Ese alguien era la cantante Thalía.



En el 2017, se le preguntó a Thalía en Premios Lo Nuestro de quién vestía, dijo un nombre que era poco conocido a nivel internacional, sin embargo, que se convertiría en la marca más solicitada por las latinas: Giannina Azar.



“Como estamos celebrando lo nuestro, lo que es latino, ella es dominicana y se llama Giannina Azar”, expresó la también llamada “diseñadora de las reinas”.



¿Cómo la encontraste?, dijo la presentadora: “En Instagram (año 2016). Ella puso un breve video con sus diseños (colección Too Much) y le escribí quiero conocerte y quiero el vestido; y me lo mandó. Pesa como 35 kilos; está hecho a mano y es muy bonito”, compartió Thalía en la premiación.



¿Recuerdas la colección Too Much?



En septiembre del 2016, Giannina Azar lanzó su colección de lujo “Too Much”, la cual presentaría en Dominicana Moda de ese año. Su colección tuvo tanto éxito, que algunas comunicadoras dominicanas pusieron su ojo en ella y decidieron lucirla en Premios Soberano. Con sus colecciones atrapó a Thalía y la dio de probar del encanto de la moda dominicana. A partir de ahí, el éxito de la diseñadora dominico-libanesa siguió en ascenso logrando convertirse en una de las mujeres de la moda más solicitadas del mercado.



Sus diseños entre los mejores de las alfombras rojas



Sus piezas se distinguen por el glamour y la elegancia. En sus diseños que son hechos a mano, utiliza transparencias, escotes, pedrería y brillo, cuya creatividad permite que sus vestidos entren en la lista de los mejores. Al hacer un paseo por las alfombras rojas de los premios internacionales talentos como Jennifer López, Paulina Rubio, Francisca Lachapel, Ivy Queen, Yuri, Clarissa Molina, Natti Nathacha, Belinda, Gloria Trevi, Gwen Stefani, Carmen Villalobos, prefieren sus vestidos. Además, Beyoncé mostró al mundo un atuendo de la diseñadora en la portada de su último disco: “Renaissance”, el cual dio mucho de qué hablar.



El vestido favorito de JLO



“Hay un modelo azul fuerte por ahí que amo”, dijo Jennifer López sobre el body azul de manga larga con flecos y 30,000 cristales de Swarovski, que hizo Giannina exclusivo para ella, el cual lució en uno de sus conciertos. Además, “La Diva del Bronx” utilizó diseños de Giannina para el video de su sencillo “El Anillo”.

Jennifer López en Premios Billboard 2018. Francisca Lachapel en Latin Grammy 2019. Paulina Rubio en Premios Lo Nuestro 2022. Thalía en Premios Lo Nuestro 2017. El vestido favorito de Jlo es de Giannina Azar.

Los hombres también apuestan a sus confecciones



No sólo son mujeres, los hombres también se están sumando. Por ejemplo, los cantantes Manny Cruz, Yandel, Maluma y Dalex, así como el experto en moda , Jomari Goyso, se han atrevido a llevar sus piezas.



Distinción y colecciones



En el 2021, Giannina fue galardonada con ‘The Orion Star Awards’ como la diseñadora latina del año. Entre las líneas que ha lanzado “La Maestra” están: “Tribal” (última colección), “Crucero”, “Metallic”, “Cruise Collection SS21”, “Studio 54”, “Studio Fifty Four” y”Too Much.