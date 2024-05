La comunicadora comenzó a llevar a sus hijos a las grabaciones de su programa para mantenerlos cerca

Hermes y Manuel Meccariello crecieron ambos en la televisión dominicana. 32 años después, el canal 4 sigue siendo su segunda casa. Allí comenzaron a transmitir su programa juvenil “En Acción con Manuel y Hermes”, que luego pasó a ser una revista de variedades, en la que les acompañaban unos invitados muy especiales: Adonay y Manuel, hijos de Hermes. Es por ello que, para celebrar en grande con los lectores de elCaribe el Día de las Madres, conectamos con Hermes en uno de sus días de grabación, para apreciar su trabajo y hablar de sus vivencias y compromiso como mamá.



El deseo de ser madre



Una de las mejores noticias que Hermes Meccariello ha recibido en la vida es cuando supo que estaba embarazada. Ese deseo de ser madre se lo cumplieron sus hijos Manuel de 16 y Adonay de 14, a quienes define como el regalo más grande enviado por Dios. “Con mis embarazos me puse súper feliz, porque estaba esperando ese gran momento”, narró.



En sus años de trayectoria ininterrumpida en la televisión dominicana junto a su hermano gemelo Manuel, nunca un obstáculo le impidió seguir con su rol de mamá ni le impidió seguir cumpliendo con sus obligaciones en el mundo de la comunicación.



Como mamá gallina



Los hijos de Hermes siempre la han sentido cerca, conocen todo lo relacionado a su trabajo y admiran su resiliencia ante situaciones desagradables que le han tocado, pero en las que cada vez que cayó, se levantó.



“Desde pequeñitos ellos están en el canal. Aunque contaba con el apoyo de mi madre, me decía a mí misma, como mamá gallina y primeriza, hay que tener a sus hijos siempre pegaditos, y opté por traer mi corral para el canal”, recordó la comunicadora sobre su responsabilidad como madre.



Mientras grababa el programa, a sus hijos los tenía en un rinconcito, pero siempre vigilados, y con el amor de todos los involucrados en la planta. “Ellos nacieron y se han criado en el canal de televisión, no los dejaba cada vez que tenía grabación”, indicó.



A medida que sus hijos iban creciendo y se sumaban actividades extracurriculares, para acompañarlos, Hermes buscaba la forma de adaptar sus horarios, según iban cambiando las necesidades de sus hijos.



Las fechas cambian, pero lo que siempre te acompaña son los valores



La madre de Hermes, Lourdes Cádiz Alonzo, le enseñó muchas cosas, entre ellas que las fechas y los momentos cambian, pero lo que siempre va a acompañarte a ti y a tus hijos son los valores que le inculques. Es una de las razones por la que en su crianza predicó con el ejemplo, dedicando tiempo a sus hijos y educándolos en valores.



Además, resaltó que la comunicación y el darles confianza a sus hijos son puntos que han estado a su favor. “Enseñarles que cuando tú no puedas estar con ellos, entiendan y sepan distinguir qué es bueno o malo y cómo manejarse ante cualquier situación, entonces, con confianza y buena comunicación eso siempre se logra”, afirmó la comunicadora en la conversación con este medio.



Retos a los que se enfrentó Hermes en los primeros años de sus hijos



Cuando sus hijos apenas tenían dos y cuatro años, Hermes se enfrentó a un gran reto, el divorcio. En ese momento supo que iba a tener que asumir el rol de madre desde la soltería. “Cuando me divorcié ellos eran muy pequeñitos y eso para mí fue un gran reto. Tenía que involucrarme en la crianza completa de mis hijos y entender que también tenía que trabajar. Hice lo posible para que el trabajo no me apartara del amor de ellos y les brindé esa seguridad que siempre debe brindárseles a los hijos”.



Cómplices de su madre



Aunque Manuel quiere estudiar ingeniería biomédica y Adonay arquitectura, ellos colaboran con reportajes y entrevistas en el programa que conducen su mamá y su tío. “Cuando no puedo ir al programa hago negociaciones con ellos para que colaboren en el programa”.

Hermes junto a sus hijos en día de grabación.

Cómo describe a sus hijos



A sus hijos les gusta tocar piano y guitarra, y están en clases de canto. Hermes los describe como adolescentes creativos, cariñosos y, sobre todo, muy humanos. “Ellos siempre buscan esa oportunidad para poder ayudar a los demás. Ya tienen 14 y 16, y hacemos muchas actividades juntos. Procuramos, aunque ellos tienen un espacio con sus amigos, compartir mucho en la casa; nos gusta ir a la playa; a veces ven películas de terror conmigo. Me siento súper feliz y siempre estoy dispuesta a apoyarlos”, dijo Hermes.



Crianza a la actualidad



Hermes hizo énfasis en que los valores no cambian, los tiempos y las fechas sí, ante la pregunta: ¿En esta era digital y más moderna es más difícil educar y criar a nuestros hijos que en años pasados? “Mis hijos son muy tecnológicos, y como padres tenemos la oportunidad de utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿cómo?, controlando lo que ven ellos”, manifestó la comunicadora.



Hermes puso como ejemplos métodos para controlar lo que los niños ven a través de las pantallas. “A los más pequeños se les puede bloquear cualquier programa en las tabletas y teléfonos. También enganchar las descargas de juegos con nuestros correos electrónicos para que nos lleguen las notificaciones”, compartió. Asimismo, llamó a los padres a alertar a sus hijos sobre los peligros que se pueden encontrar en el internet, como personas con perfiles falsos.

Lo que más amas de ser mamá



Cuando Hermes escuchó la interrogante, ¿qué es lo que más amas de ser mamá? Aseguró que es una pregunta que hace que se le encoja el corazón.



“Se me encoge el corazón de pensar eso. Lo que más amo es que tengo la oportunidad de tener dos seres que papá Dios me envió para formarlos; que ellos sepan que los amo con todo mi corazón y que siempre van a estar conmigo, y aunque crezcan no les voy a cortar sus alas”, expresó.



Hermes ama cada detalle de sus hijos. “También amo el poder darles una parte de mí en cada momento que comparto con ellos”, manifestó Hermes sobre sus hijos.

¿Qué dicen Adonay y Manuel sobre su mamá?



Adonay y Manuel se encontraban en el estudio el día de la entrevista con este medio. En su oportunidad, revelaron que a medida que fue pasando el tiempo, fueron entendiendo cómo se desarrollaba el trabajo de su mamá y comenzaron a disfrutarlo.



Con su mamá, los hermanos han aprendido de todo. “Me enseñó todos los valores que tengo, y me inculcó ese significado de la vida. Admiro su determinación y voluntad; si cae, se levanta, a pesar de estar en sus momentos más bajos; también vela por nuestra seguridad y nuestra salud”, manifestó Adonay.

Manuel también habla sobre la resiliencia de su mamá. “Desde que estábamos más pequeños ella se ha envuelto en muchas situaciones y ha tenido la resiliencia para sacarnos adelante sola, y es algo que realmente admiro mucho”, expresó Manuel.



También añadió: “Mi mamá siempre nos ha cuidado mucho. Nos ha dicho no confíen en las personas extrañas y me he guiado mucho de eso lo que me ha ayudado bastante”.



Adonay, también tiene ese aprendizaje. “He aprendido de ella que sin importar qué tan cercana puede ser una persona de ti, nunca la vas a conocer al 100 por ciento, es importante mantener tu distancia y aunque sea una persona de confianza hay que tener cuidado”, dijo sobre su seguridad.



Actividades que disfrutan



Recuerdan que siempre ha estado con ellos. “A pesar de que su trabajo hace que ella esté por mucho tiempo fuera, siempre lo moldea para poder estar con nosotros”, destacó Adonay sobre el tiempo que pasan juntos. Disfrutan de muchas actividades como ir al cine y ver las películas que a ella le gustan como las de terror. “También me encanta cocinar con ella. Mi abuela siempre nos ayudó en esa parte”, dijo Manuel.

Adonay y Manuel son sus cómplices

Los hijos de la comunicadora Hermes Meccariello Adonay y Manuel aprendieron sobre producción, dirección de cámaras, pero sobre todo, adquierieron las habilidades necesarias que debe tener un comunicador. Ellos colaboran con reportajes y entrevistas en el programa que conducen su mamá y su tío “Con Manuel y Hermes”. “Cuando no puedo ir al programa hago negociaciones con mis hijos para que colaboren en el programa, y ellos lo hacen con reportajes y entrevistas. Sin embargo,ellos se inclinaron por carreras totalmente diferentes: Manuel quiere estudiar ingeniería biomédica y Adonay, arquitectura”.