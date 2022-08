Tras ola delincuencial, psicóloga alerta sobre posibles causas y comparte cómo rescatar a los jóvenes

En la actualidad, el país vive altos niveles de violencia y delincuencia. Esta combinación de elementos tiene múltiples causas, que requiere no sólo de sancionar el delito, sino también de prevenirlo, y eso es posible a través de la base de la familia, según la psicóloga clínica, Grecia de León.



El Barómetro de las Américas “Pulso de la Democracia”, presentado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reveló en este año, que uno de cada cinco dominicanos ha sido víctima de la delincuencia.



Al abordar a De León sobre esta triste realidad y sobre ¿qué se debe hacer para reducir la delincuencia? Resaltó la importancia de hacer un saneamiento en los barrios. “Hay que hacer un levantamiento para ver las necesidades de sus moradores y comenzar a educar”, señaló De León.



De acuerdo a De León, existe mucha delincuencia y mala influencia sobre la necesidad de hacer dinero. “Hacer dinero no es la base de la vida, y eso es lo primero que hay que romper en este momento. Por ejemplo, hay familias que no les brindan tiempo de calidad a los hijos, porque tienen que hacer dinero. A los hijos hay que darles más tiempo, más amor”, recalcó la psicóloga, quien cumplió 14 años escribiendo para elCaribe la columna Por tu Familia.



¿Cómo evitar la delincuencia callejera?



Para De león estamos en un buen tiempo para rescatar la juventud y educar en valores. “Nosotros en RD estamos en un momento precioso todavía para rescatar lo que hemos perdido y para mantener lo que hasta hoy preservamos. Sí, se puede rescatar a los jóvenes trabajando con ellos a través de terapias psicoterapéuticas donde hayan diferentes entes”, señaló la especialista.



Según De León, hay muchachos que vienen de una familia donde la violencia física o verbal impera. Donde papá y mamá no se respetaban mutuamente y donde había “trompadas” verbales, “entonces no puedes esperar que para un mañana ese joven sea un adulto estable. No se puede, porque la base no estuvo”.



En el caso de los jóvenes “que salen a robar, a atracar y a matar por un celular, la mayoría tiene droga en la cabeza”, compartió De León.



“Siempre he dicho que “droga con hambre” da una bomba de tiempo. Hay que rescatarlos en los centros de adicción. Mi llamado es rescatar hasta donde se puede, que siempre se puede; pero lo importante en nuestra sociedad es que todavía tenemos tiempo de prevenir mayores daños”, puntualizó.



Dentro de los delincuentes, sostuvo De León, hay jóvenes que tuvieron que criarse solos o simplemente estuvieron en manos de cualquier persona. “Hay padres que los abandonaron por ir en busca de una mejor posición en otra nación, pero no les brindaron amor y tiempo como papá o como mamá”, afirmó la psicóloga.



Blindar las familias



El compromiso de los padres y de las familias es la educación de los hijos, que según De León, no se le puede dejar a ningún gobierno o a otras personas.



Las normas de una familia son únicas. De León indicó que una cosa es el abuso y otra la educación y la corrección. “Hay normas. Existen recompensas ante las buenas cosas y castigos ante lo que no es correcto, para que mañana no sean delincuentes. Tenemos que blindar a nuestros hijos, tenemos que blindar nuestros hogares”, hizo referencia.



Darle a los hijos lo que nunca tuvieron los padres, grave error



La psicóloga resaltó que darle a los hijos todo lo que no tuvieron los padres, es un grave error. “La vida cuesta, y al querer darle más, se termina dándole lo que no deben”, resaltó.



El abuso de la tecnología



Los padres todavía no han entendido que otro enemigo de los hijos es el abuso de la tecnología, pronunció con ahínco la especialista. “Les dan una tableta para que se entretengan y no molesten. Los hijos duran hasta ocho horas y más, y los padres felices porque ellos también se adentran en el mismo mundo. Deben de preocuparse por lo que llega a sus manos y a sus mentes con estos aparatos”, enfatizó, subrayando que esos celulares también forman parte de los daños.