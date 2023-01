Email it

La familia es la célula fundamental de una sociedad, es el conjunto de individuos que forman un hogar, donde no todos necesariamente están únicos por lazos consanguíneos pero si de afecto y amor.

En el seno de la familia se cultivan los primeros valores éticos que servirán como cimientos para el desarrollo de la sociedad.

De acuerdo con el psicólogo Omm Blanco la familia de hoy día a ha perdido muchas de sus funciones, asegurando que una de las causas más importantes de la pérdida del amor a la vida es la sensación de no ser queridos.

En ésta oportunidad junto al experto abordaremos la importancia de la familia y sus funciones en la sociedad para el fomento de los valores.

¿Qué es la familia?

Es el ecosistema inicial e integral donde se forja la personalidad y se adquiere la capacidad para relacionarse sanamente o no.



¿Qué papel tiene la familia en la educación de los hijos/as?

Más que papel como rol o función habría que hablar de ontología sistémica. La familia es la extensión del fuero interno de la persona y como tal es el espacio donde aprendemos a ser personas y a elegir según lo que se nos ha transmitido y lo que vamos adquiriendo fuera. Donde aprendemos a ejercitar la libertad, derechos, deberes. Es enseñar a vivir. No en una burbuja, sino en la realidad.



¿Cómo ser buen padre o madre? En el ámbito de la comunicación interpersonal.

No hay un modelo de paternidad o maternidad, eso es publicidad y manipulación emocional mediática. Ser padre es enseñar a nuestros hijos a ser mejores que nosotros y educarlos para el mundo en que van a vivir, no del mundo en que venimos. Obviamente rescatando todo aquello que les pueda servir a futuro.



¿Cómo lograr que los hijos quieran hablar con los padres?

Creando desde el inicio una relación de confianza, no juzgándoles, pero enseñando con nuestras acciones lo que queremos de ellos y dejando que ellos sean, es un equilibrio que se va logrando en el tiempo, no hay una fórmula. En unas familias da resultado una estrategia o idea que en otras no.

Hay una etapa en la que no podemos ser amigos de nuestros hijos, puesto que no saben hacer uso adecuado de su libertad, razón y de las realidades externas, en este momento de su desarrollo, no podemos ser sus compadres ni sus bffs, sino padres, pasada esa fase entonces ir dejando que aprendan de sus elecciones y creando espacios o aprovechando más bien las oportunidades de diálogo.

Escucharles, pasear, preguntarles y contar experiencias de nuestros errores y aciertos, ser los primeros en tocarles temas importantes e ir explicando según sus edades y capacidad.

No podemos olvidar también pedirles perdón cuando nos hayamos excedido o equivocado y no darles nada que no se hayan merecido.



¿Podría decirnos algunas claves para la educación de los hijos en la familia?

· Entender que ellos son personas distintas a nosotros, con expectativas distintas, no clones.

· Escucharles y divertirse juntos.

· Explicarles la razón de los castigos y normas dentro y fuera de casa.

· Vivir cada etapa junto a ellos y no hacer comparaciones entre ellos ni hacia fuera.

· Evitar encasillarles en los perfiles infanto adolescentes que saturan las redes y fuentes de información.

· Dejarles que se expresen e ir ayudando a que lo hagan con respeto y adecuadamente.

· Educar con el ejemplo.



¿Qué deben hacer los hijos por la familia?

Las responsabilidades van cambiando y ajustándose en su propio desarrollo, considero como algo esencial es que NO deben RETRIBUIR de manera obligatoria nada de lo que hemos hecho por ellos o ellas. Si se sienten amados y agradecidos, les nace hacer todo por su familia.



¿Por qué es importante enfatizar en la educación sexual y reproductiva en el ambiente de la familia?

Para que sepan entender y valorarse de forma integral. El cuerpo es el medio con el que aprendemos y aprehendemos la existencia exterior a nosotros, es un universo en constante intercambio con otro universo.

Es obligatorio que eduquemos en que ellos sepan que es suyo, cómo funciona, por qué y qué hacer en distintos casos, no solo en el orden de salud sexual, sino deporte, salud emocional, alimentación, diversión, en fin todo aquello para lo que necesitamos de nuestro cuerpo.



¿Por qué es importante que exista una comunicación y participación de los padres con sus hijos/as en la educación sexual y reproductiva?

Los padres somos los encargados de enseñarles a cuidarse íntegramente. Las consecuencias biopsicosociales de la práctica sexual a destiempo están ahí. Hay que hacerles conscientes de esa realidad. La reproducción sexual no es únicamente una dimensión corporal, sino psicoafectiva, por lo tanto, las consecuencias también lo son.



¿Con cuáles estrategias los padres podrían utilizar para que sus hijos/as se abran hacia ellos y compartan incertidumbres y percepciones?

Empezando los padres a colocar el tema y las inquietudes, siempre según su nivel de madurez y desarrollo, puede ser mediante una película, un chiste, algún video o serie de tv…siempre nacen inquietudes y ellos las tienen, iniciar los padres el diálogo siempre es más cómodo para ellos.

El vínculo debe irse creando, no podemos esperar a la preadolescencia para dialogar con ellos. Cuando esto se da, los temas e inquietudes surgen casi espontáneamente y siempre con alguno de los padres o miembro de la familia.



¿Cómo quiero comunicar claro, no hiriente ni amenazante?

Sin juzgar y si no se tienen las estrategias buscando ayuda psicológica, ya que esta asistencia no resta sino que suma. Dialogarlo entre ambos padres o con alguien de confianza antes de plantearlo y recordar que fuimos adolescentes y niños…partir desde ahí es un buen inicio.



¿Cuáles son las claves para una buena comunicación entre padres e hijos?

De algún modo están presentes en las respuestas anteriores, lo básico escuchar sin juzgar y pausar antes de alterarse. No desde el romanticismo, es normal que existan y sucedan mal entendidos y discusiones, pero si buscar o aprender a elegir el momento oportuno y hasta el lugar adecuado.



¿Sería importante hacer horarios de plática diarios entre padres e hijos?

No hay que inventar la formula química del agua tibia. Desayuno, almuerzo, cena, de camino a casa, de ida al ballet o al instituto, después del juego de pelota, cuando termine de ver una serie de tv…lo demás es camisa de fuerza y es pesado.