Más bien, la IA puede ser una herramienta que colabore para fusionar nuevas tendencias con lo tradicional

La inteligencia artificial (IA) debe considerarse siempre como una herramienta de apoyo para realizar ciertas tareas, y no como un reemplazo. En el ámbito gastronómico, La IA se ha convertido en una aliada valiosa para la creación de experiencias culinarias. Así lo expresó a elCaribe Juan Febles, coordinador comercial de la Fundación Sabores Dominicanos, durante el XI Foro Gastronómico Dominicano. “La IA no tiene por qué ser una amenaza para las tradiciones culinarias. Más bien, puede ser una herramienta que colabore con los chefs para fusionar nuevas tendencias con lo tradicional”, afirmó.

La IA en la gastronomía



Según Febles, la inteligencia artificial ayuda a los chefs a experimentar con combinaciones de sabores y a reinventar recetas clásicas, ofreciendo nuevas ideas basadas en datos sobre ingredientes, preferencias y tendencias gastronómicas. De esta manera, la tecnología puede complementar la creatividad del chef, en lugar de reemplazarla.

¿Cómo está la inteligencia artificial transformando el proceso creativo en la gastronomía, desde la creación de recetas hasta la personalización de menús?

XI Foro Gastronómico Dominicano





La inteligencia artificial permite la creación de recetas personalizadas basadas en datos sobre preferencias alimenticias, restricciones dietéticas y tendencias del mercado. La IA puede analizar combinaciones de ingredientes y sugerir nuevas recetas o adaptar menús a las necesidades del cliente.

¿De qué manera la IA está ayudando a mejorar la eficiencia en las cocinas profesionales?



La IA ayuda a optimizar el inventario, prever la demanda de ingredientes y minimizar el desperdicio de alimentos. Puede ayudar a los chefs a planificar con mayor precisión las cantidades necesarias, evitando compras innecesarias y reduciendo el desperdicio. Además, la automatización de tareas repetitivas y la optimización de la cadena de suministro permiten ahorrar tiempo y recursos, lo que mejora la rentabilidad y la sostenibilidad en las cocinas.



¿Cómo se está utilizando para crear opciones gastronómicas más saludables, optimizando la nutrición sin sacrificar el sabor?

La IA puede analizar los valores nutricionales de los ingredientes y sugerir combinaciones sin comprometer el sabor ni las preferencias de los comensales.

¿De qué forma mejora la experiencia del comensal, por ejemplo, en restaurantes o plataformas de delivery, y cómo se puede personalizar la experiencia culinaria según preferencias individuales?



Los sistemas basados en IA pueden sugerir tomando en cuenta las preferencias alimenticias de los clientes, sus gustos y restricciones alimenticias. Con la IA se pueden predecir qué platos podrían gustar más a cada usuario, mejorando las recomendaciones y la satisfacción.

¿Cuáles son los principales desafíos al integrar IA en la gastronomía?



Muchos chefs y cocineros pueden mostrar resistencia al cambio, especialmente si no comprenden cómo la inteligencia artificial puede beneficiar sus procesos y creatividad…Existen desafíos para las empresas, especialmente las de menor tamaño, que tal vez no cuenten con la necesidad o los recursos para integrar equipos tecnológicos avanzados. Los estudiantes pueden aprender a utilizar estas herramientas, pero podrían no tener la oportunidad de aplicarlas en su ámbito profesional.

En qué medida las cocinas automatizadas están ganando terreno, y cuál es el futuro de la robotización en la preparación de alimentos?



Las cocinas automatizadas están comenzando a ganar terreno en cocinas de alto volumen como restaurantes de comida rápida y catering, que tienen funciones más repetitivas. En el futuro, podemos esperar que la robotización se expanda permitiendo a los chefs centrarse en la creatividad y la innovación mientras que las máquinas se encargan de las tareas repetitivas.

¿Hay preocupaciones éticas sobre el uso de IA en la gastronomía?

“La IA puede reemplazar ciertas tareas repetitivas en la cocina, pero siempre será fundamental que se mantenga un equilibrio entre la tecnología y el talento humano. Los chefs seguirán siendo esenciales en la creación de experiencias gastronómicas únicas, y la IA debería verse como una herramienta para apoyarlos, no como un reemplazo”.

¿Cómo ve el futuro de la gastronomía con el avance de la IA?

“En los próximos 10 años habrá una integración aún mayor de la inteligencia artificial, no solo en la cocina, sino también en la experiencia del comensal. Podremos ver menús completamente personalizados que se adapten a los gustos y necesidades nutricionales de cada individuo, y la robotización podría facilitar la creación de platos de manera más eficiente y sostenible”.

Herramienta aliada



