Esta tiene la capacidad de generar contenido creativo, permitiendo aumentar la productividad de las empresas

Un dato curioso, pero real para Adolfo Corujo, es el hecho de que las empresas utilizan menos la inteligencia artificial (IA) generativa que sus trabajadores. “Creo que los profesionales de manera individual le están sacando más provecho que las empresas como organización”, expresó el socio y CEO Deep Digital Business en LLYC.



En la historia de la tecnología se dice que la que ha tenido una máxima adopción a nivel mundial ha sido ChatGPT, que en una semana alcanzó el millón de usuarios. “Cuando revisas la historia de internet y piensas en redes sociales, en Google como buscador, en el correo electrónico y el desarrollo de la radio y la televisión, ninguno de estos medios alcanzó el millón de usuarios en menos de una semana”, explicó a elCaribe.



Según el experto, la IA generativa tiene la capacidad de generar contenido creativo, personalizado e innovador que permite mejorar determinados procesos de producción y proporcionar experiencias únicas a sus clientes. Sin embargo, hay empresas que les tienen miedo al cambio aunque es mínima la resistencia en el caso de la IA generativa, explicó Corujo.



Puso como ejemplo que en el surgimiento de las redes sociales, hubo empresas que tardaron años en darse cuenta que debían proyectarse a través de ellas, hasta que un día lo hicieron.



“Si bien hay cosas que les asusta como la seguridad informática, la confidencialidad de los datos, etc, la resistencia va a ser mucho menor, porque la IA tiene mucho impacto en la productividad de las empresas. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero las empresas como los bancos, sector de logísticas, etc, utilizan otros tipos de inteligencia artificial”, aseguró el experto en la gestión de la reputación a través de Internet. “La IA es una herramienta complementaria en la mayoría de las profesiones, y ayuda a las empresas en la productividad y eficiencia, pero no sustituye al profesional. Con esto, el profesional hace mejor su trabajo, porque tiene una herramienta más potente”, destacó.



¿Qué permite la IA generativa?



En el año 2018, es cuando estalla o se acelera el proceso de inteligencia artificial generativa por el uso de lo que se llama redes neuronales, aseguró.



“Hasta ese año había un desarrollo muy importante de la IA, pero el desarrollo de las redes neuronales hace que el aprendizaje profundo se haga muchísimo más rápido y más profundo”, dijo Corujo, quien tiene más de 20 años de experiencia profesional.



Inmediatamente, con esto comenzaron a abrirse varias ramas de la inteligencia artificial, siendo el reconocimiento de patrones el que primero se introdujo. “La que primero utilizaron las compañías es la rama del reconocimiento de patrones. Esta se usa para identificar patrones de comportamiento, de similaridad, entre cosas, objetos, datos, etc. Por ejemplo, en finanzas sirven para detectar cuáles son los patrones que se producen antes de una crisis financiera, y poder predecir cuándo puede ocurrir otra crisis financiera”, señaló.



Mientras que en el mundo de las comunicaciones, periodismo, marketing, se utilizaba el reconocimiento de patrones para todo lo que tiene que ver con técnicas estadísticas, encuestas a la población, etc.

“Pero también había una rama que ya trabajaba la generativa: el famoso ChatGPT, basado en el GPT-1, GPT-2, GPT-3… En el año 2019, The Guardian con una versión del GPT-2 hizo su primer artículo escrito por una máquina como si fuera un periodista. Ya en el 2019, había inteligencia artificial generativa, lo único que GPT-2 era más torpe que GPT-3 que es la versión que se dio a conocer en diciembre 2022 con ChatGPT”, manifestó.



El uso que tiene este tipo de inteligencia artificial es enorme, de acuerdo a Corujo. “Por ejemplo en las versiones ofimáticas, una empresa puede crear presentaciones de Power Point, documentos, textos para el contenido de la empresa, apoyándose en la capacidad que tiene la IA de proponer textos, donde sólo tienes que editarlos y corregirlos. Ésto funciona como una herramienta de apoyo”, afirmó.



En el mundo del periodismo, Corujo señaló que el año pasado, mucho antes del ChatGPT, los periodistas vivieron la inteligencia artificial para crear imágenes e ilustrar las noticias para las portadas de los medios, etc, por lo que hubo polémicas entre los medios de comunicación por su uso.



Además, en las empresas esta tecnología se utiliza para responder correos, para producir una primera versión de un documento, para escribir un discurso, y que te ayude a tener un primer borrador para luego editar. “Ese uso está súper extendido en muchos campos, dependiendo la profesión”, concluyó sobre su funcionalidad.



El aprovechamiento de esta tecnología

Hay empresas que le sacan más provecho que otras. La IA está impactando en todos los sectores al mismo tiempo. “No conozco ningún sector que no se haya impactado, porque todos lo han hecho. Hay que señalar que hay empresas que son más ágiles que otras; más abiertas en la innovación, toman la iniciativa y no esperan”, expresó Corujo sobre el aprovechamiento de las tecnologías a nivel empresarial.



En las empresas que han tomado iniciativas con la inteligencia artificial, Corujo aseguró que están recibiendo un beneficio en términos de productividad y eficiencia enorme. A nivel de periódico, los que tienen herramientas integradas de IA en la redacción, trabajan de una forma más productiva. “No quiere decir que las máquinas están escribiendo los textos, no, pero les ayuda a los periodistas a escribir”. Otro ejemplo palpable son los supermercados que han implementado el sistema de auto pago. “Las empresas que lo han implementado, han ganado eficiencia”, concluyó sobre esta innovación.