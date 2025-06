Más allá de lo visual, estas estrategias bien aplicadas pueden traducirse en ventas, fidelidad y crecimiento

En un mercado donde las marcas compiten por la atención del consumidor, diferenciarse es una necesidad. “El branding es crear una identidad de marca. Incluye tanto el diseño, el logotipo, los valores, el propósito de la marca… y su objetivo es diferenciarse con el mercado”, explica Simón Cepeda, quien dirige OrchiRD, firma especializada en artículos promocionales personalizados.



Mientras el branding construye la idea, el merchandising la materializa, señala. “Es más como implementar o materializar esa identidad que tú tienes a través de artículos, regalos promocionales que el cliente pueda recordar y crear esa fidelización”, manifiesta Cepeda.



Hoy, el enfoque ha evolucionado: del regalo funcional al emocional. “Ahora las marcas no simplemente regalan por regalar, lo acompañan de un ‘storytelling’ (narración), de una campaña. Hay atención al detalle con colores, mensajes clave, todo en coherencia con la identidad de marca”.



Desde hace más de siete años, Cepeda se especializa en soluciones personalizadas para marcas que buscan conectar. “En OrchiRD, nos enfocamos mucho en personalización premium a empresas.



Acompañamos marcas para que sus artículos promocionales realmente cuenten una historia y reflejen su identidad”, afirma Cepeda.



Estrategia que impulsa resultados



Lejos de ser un lujo, esta estrategia tiene impacto directo en los indicadores de negocio: “Ayuda al incremento de ventas, a la fidelización, a la recordación de marca”. Incluso, los emprendedores están tomando nota. “Hay presupuestos destinados para este tipo de activaciones”, dice Cepeda.



Y aunque la inversión puede parecer significativa, el retorno es medible. “Cuando tú le das un artículo de valor, el cliente se queda con eso en la mente. A largo plazo te beneficia como marca”, asegura.



Coherencia y planificación



Para quien inicia un negocio, lo primero es definir el público objetivo y construir una marca coherente con sus valores. “En el ‘branding’, es clave identificar cuál es tu público. Esos colores que vas a usar, esos mensajes, deben ir en coherencia con tu personalidad de marca”, señala Cepeda. En cuanto al ‘merchandising’, el enfoque debe ser calidad sobre cantidad. “Siempre va a ser mejor entregar algo de calidad para reforzar tu imagen que enfocarse solo en producción masiva”, concluye.



Los errores comunes



Cepeda identifica la falta de planificación y la incoherencia con la identidad de marca como los principales errores. “Conlleva mucho esfuerzo desarrollar el ‘branding’ y el no implementarlo de manera correcta con mensajes congruentes puede traer pérdidas grandes”, afirma.



Además, resalta el poder de las emociones. “Ahora hay una tendencia con que el producto tenga tributos sensoriales, que el cliente pueda sentir, leer, despertar emociones. Eso es lo que ayuda a ser ‘top of mind’”, revela el joven empresario.



¿Qué ha aprendido?



Cepeda comparte que la clave está en comunicar. El cliente tiene temores y quiere seguridad de qué está contratando, de lo que va a recibir. “Lo más importante es darle al cliente lo que realmente espera, con la calidad que merece”, puntualiza Cepeda.