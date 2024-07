ESCUCHA ESTA NOTICIA

El microondas calienta los alimentos mediante ondas electromagnéticas que vibran las moléculas de agua y otros componentes presentes en la comida, generando así calor.

Aunque muchas personas creen que este proceso puede ser peligroso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que si se utilizan correctamente, los microondas son seguros y no causan daños a la salud.

“El uso de microondas no convierte los alimentos en radiactivos”, indica la OMS, desmintiendo uno de los mitos más comunes.

Además, existe la preocupación que el uso del microondas podría reducir el valor nutritivo de los alimentos. Un estudio de la Asociación Dietética Americana sostiene que “los microondas, de hecho, pueden preservar más nutrientes que otros métodos de cocción en ciertos casos”, como hervir o freír, ya que requieren menos tiempo de cocción y menos agua. También, se ha argumentado que puede haber una pérdida de vitaminas en algunos casos, pero esto no es exclusivo de los microondas y depende más del tipo de alimento y de cocción.

Otra inquietud frecuente es el riesgo de las radiaciones que emiten estos electrodomésticos. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) aclara que los microondas están diseñados para evitar fugas de radiación, con barreras de seguridad y normas estrictas.

“La exposición a las microondas emitidas por estos electrodomésticos es mínima y no presenta un riesgo significativo”, indicó un portavoz de la FCC.

Respecto a la seguridad en el manejo, es esencial seguir las instrucciones del fabricante y nunca utilizar recipientes metálicos, ya que estos pueden generar chispas y potenciales incendios.

“En internet se puede encontrar mucha información sobre los electrodomésticos, sin embargo, en muchas ocasiones esta es falsa. Para evitarlo, recomendamos acudir a fuentes confiables que se basan en evidencia con el fin de disfrutar los beneficios que la tecnología nos ofrece … las mejores fuentes son las instrucciones de uso y los canales de comunicación de la marca los cuales ofrecen recomendaciones precisas para cada tipo de producto”, aseguró Eduardo Triana, gerente de producto para Electrolux Colombia.

Los 5 consejos para usar el microondas de forma segura y eficiente

Según el experto, estos son los consejos para usar el microondas de manera segura:

Seguridad para la Salud: El microondas utiliza radiación no ionizante para calentar los alimentos, lo que significa que no tiene la capacidad de alterar el ADN ni causar cáncer, afirmaciones de diversos estudios que han demostrado que el uso adecuado de este electrodoméstico es seguro para la salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) han afirmado en diversas declaraciones que los microondas son seguros para cocinar ciertos alimentos y que no existe evidencia que demuestre lo contrario.

Preservación de Nutrientes: A diferencia de métodos de cocción prolongada, el microondas puede preservar mejor los nutrientes de los alimentos. Esto se debe a que reduce el tiempo de exposición al calor y requiere menos agua. No obstante, es importante tener en cuenta que, como en cualquier proceso de cocción, podría haber una mínima pérdida de nutrientes y vitaminas.

Uso de Materiales Apropiados: Aunque ciertos tipos de metal pueden causar chispas y daños, existen recipientes de este material diseñados específicamente para su uso en microondas. De igual forma, algunos plásticos pueden liberar químicos dañinos. Para evitar accidentes y afectaciones, siempre se recomienda consultar las recomendaciones del fabricante y utilizar los recipientes etiquetados como “apto para microondas”.

Ausencia de Radioactividad: Es un mito que los microondas causan que los alimentos se vuelvan radiactivos. Este electrodoméstico calienta mediante ondas electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas de agua, generando calor sin dejar residuos de radiación en los alimentos.

Calefacción Uniforme: Para asegurar una cocción homogénea, es recomendable remover y mezclar los alimentos a mitad del tiempo de calentamiento. Esto ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y evita que algunas zonas queden frías mientras otras se sobrecalientan.

Cuál es el riesgo del microondas asociado al cáncer

El supuesto riesgo de cáncer asociado al uso de microondas también ha sido desmentido por diversos estudios. La American Cancer Society afirma que “no existe evidencia científica que relacione el uso doméstico de microondas con el desarrollo de cáncer”. La clave es que las microondas emiten radiación no ionizante, la cual no provoca cambios a nivel celular y, por ende, no ocasiona cáncer.

Este aparato también es criticado por alterar la textura y sabor de los alimentos, lo cual puede ser percibido como una desventaja.