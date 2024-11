L’Oréal Professionnel ya tiene su primer Lookbook: Hair Inspiration by Caribe Artists, una innovadora colección creada por los más talentosos estilistas y embajadores de la marca del Caribe.



“Esta propuesta viene a demostrar el gran talento que existe en el Caribe. Me llena de orgullo ver este reto hecho realidad, porque este Lookbook evidencia la calidad de los estilistas y artistas que tenemos en esta región. No tenemos límites para lograr lo que queramos cuando contamos con el respaldo de L’Oréal Professionnel”, indicó Jorge Montes, gerente de Educación Senior.



El profesional considero que este “Lookbook”, además de ser un tributo a los estilistas, ha sido creado como una herramienta de inspiración y referencia para aquellos que buscan innovar y llevar su creatividad a un nuevo nivel.



Este libro hace un recorrido desde los cálidos tonos otoñales de los Fall Trends, hasta los modernos Icy Blondes y los vibrantes Rose Golds, que reflejan la diversidad y sofisticación que caracterizan al Caribe; cada una de sus páginas extiende una invitación a los estilistas a experimentar y evolucionar, respaldados por la excelencia y el espíritu innovador de L’Oréal Professionnel.

De acuerdo con Natalia Ramos, asistente de Gerencia de Mercadeo el propósito del Lookbok: “Esta guía llena de inspiración y técnicas innovadoras usando nuestra coloración y productos de tecnología avanzada, busca impulsar la creatividad de los estilistas y ofrecerles una amplia gama de looks para inspirar a sus clientes”.