Tres madres comparten cómo aprovechar las ventajas del mundo digital y comprender los factores retadores

Sencillamente, el día a día de Rosaily, Margarita y Elga transcurre entre pantallas y la crianza de sus hijos, además de otros aspectos de sus vidas personales como el cuidado de su imagen, avances académicos, administradoras del hogar, en fin, parte de las multitareas que acompañan a las madres de estos tiempos. Es la cotidianidad de muchas madres dominicanas.



Su punto en común es que tienen carreras que están desarrollando en el mundo tecnológico en diferentes funciones que llevan a cabo en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).



Ellas, como conocedoras de lo que representa criar en épocas digitales, comparten varias ideas que pueden ayudar a otras madres a aprovechar las ventajas y comprender las desventajas de este mundo tan innovador y retador.



Rosaily Rodríguez es directora de Comunicaciones, ella comienza su comentario con una explicación de los riesgos a los cuales se enfrentan los hijos con la exposición a las pantallas.



“Para los más pequeños, digamos de 0 a 5 años, el mayor riesgo es el tiempo excesivo frente a las pantallas. Este exceso puede afectar su desarrollo cognitivo y social. Me esfuerzo por asegurarme de que mi hijo, que tiene un año, tenga interacciones significativas lejos de las pantallas”, expresó.



Cuando los niños tienen entre 6 y 12 años, los riesgos incluyen el acceso a contenido inapropiado y la falta de supervisión; mientras que, en la adolescencia, los peligros se vuelven más complejos, porque abarcan el ciberacoso y la presión social en las redes.



Preocupaciones por el uso excesivo en las pantallas



Seguidamente, Margarita Báez, asesora de proyectos de la dirección general, conversa sobre sus preocupaciones e indica que le inquieta el impacto negativo que puede tener el uso excesivo de la tecnología en la salud mental, bienestar emocional, desarrollo y habilidades de los hijos para insertarse en sus distintos entornos sociales.



“Como madre, me preocupa que mis hijas puedan verse afectadas por estos riesgos si no se establecen límites adecuados en cuanto al tiempo de pantalla y si no se proporciona una orientación adecuada sobre el uso responsable de la tecnología”.



Pero no todo se trata de “algo malo” en el mundo tecnológico, pues mientras exista seguimiento y balance en el mundo de la crianza versus pantallas, todo estará bien en la medida de lo posible.



Elga Sánchez Hernández, especialista en normas y estándares, tiene una respuesta para esto. Ella dice que las tecnologías pueden ser beneficiosas para nuestros hijos siempre y cuando se utilicen de manera adecuada y con moderación.



Por ejemplo, las tecnologías proporcionan acceso a una vasta cantidad de información y recursos educativos. El uso de dispositivos digitales ayuda a desarrollar habilidades técnicas esenciales, como la navegación por internet y la programación básica.



“Muchas aplicaciones y herramientas tecnológicas están diseñadas para estimular la creatividad, la memoria, aprender otros idiomas, y más. Si el uso de las tecnologías en nuestros hijos es supervisado y es para los fines mencionados, es beneficioso”, expresó Sánchez.



Al finalizar este intercambio de ideas, cada una deja una enseñanza. Elga ha aprendido a dividir la vida de madre y profesional, que sabe es un desafío común, pero entiende que se trata de un equilibrio.



Establece sus prioridades con claridad mientras crea un horario realista que le permita cumplir con sus responsabilidades profesionales sin desatender a sus niños.



A Rosaily lo que más le motiva es ver el increíble potencial que se tiene como mujer y madre para transformar vidas y las de sus familias. “Creo firmemente que ser madre no es un impedimento, sino una fuerza que nos impulsa a ser mejores. Quiero que otras madres se den cuenta de su valía, de que pueden soñar en grande y alcanzar sus metas”.



Margarita destaca la importancia de contar con el apoyo y la comprensión de su esposo y su familia. Su compañero de vida ha asumido un rol activo en la gestión del hogar y el cuidado de su familia; la escucha, la anima y le recuerda que no está sola en el camino.



Báez cierra este momento con el siguiente mensaje a las madres dominicanas en su día: “Querida mamá, en este Día de la Madre quiero tomarme un momento para expresarte toda mi admiración y respeto al rol que ocupas. Que tu amor incondicional y tu sacrificio continúen siendo luz que ilumina el camino de los tuyos. Cada sonrisa, cada abrazo y cada consejo que has dado significa el mundo para tus hijos. ¡Feliz Día de la Madre!”.

