Marielis Ramos pasó de estudiar medicina a ser una empresaria exitosa

Con 29 años, Marielis Ramos se ha convertido en una de las mujeres empresarias más exitosas de República Dominicana. Cuando tenía 20 años, esta vegana logró crear la línea de belleza Hair Plus que hasta ahora ha llegado a alrededor de 29 países. Pero, ese no fue el sueño que persiguió desde el inicio.

11 años atrás, Marielis nunca imaginó que iba a ser otra cosa que no fuera doctora, sin embargo, los planes de Dios eran otros para su vida, así lo aseguró.

Todo dio un giro inesperado el 11 de agosto del 2013 debido a un accidente automovilístico que pausó su carrera; y que la dejó con una fractura en ambos fémur; en la pelvis y en la cervical (cuello), por lo que tuvo que usar cuello ortopédico.

“Tuve que durar un año completo en cama; sin poder moverme. En todo ese tiempo se me hizo un nudo en el cabello, debido a que no me podían peinar. A raíz de eso, desafortunadamente, hubo que pasarme el abejón de afeitar”, narró Ramos, quien hoy es experta en química cosmética, graduada en Buenos Aires, Argentina.

“Era una joven activa y en la flor de mi juventud, y el verme postrada en una cama durante un año, sin poder movilizarme y dependiendo de otras personas, ya que apenas movía mis manos, fue muy difícil y frustrante”, manifestó.

Para Marielis, ante una situación difícil siempre “creemos que es el final y es apenas el comienzo. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua creyendo que nuestra vida no va a servir para nada”.

En su caso, “con 19 años estaba postrada en una cama y sin saber si iba a volver a caminar; nadie me aseguraba que iba a volver a caminar”. Marielis Ramos

La joven empresaria, sostuvo que Dios le tenía un comienzo maravilloso. “Tenemos muchos planes en nuestra cabeza, pero ahí afuera hay un mundo totalmente diferente esperándonos”, puntualizó.

En medio de su desesperación Marielis crea un producto

Conforme fueron pasando los meses, en medio de su desesperación por ver crecer su cabello, comenzó a mezclar productos para encontrar algo que le diera resultado. “En ese momento hago un champú de crecimiento”. Lo describe como su momento salvavidas, ya que la mantenía entretenida y le brindaba momentos de felicidad.

“Las personas iban a la casa y me preguntaban por el producto y, de ahí, me di cuenta que esto me ayudaba a sentirme bien, y a embellecer mi pelo”, señaló.

En las primeras semanas, el negocio de Marielis fue creciendo muy rápido. Vendía de 10 a 15 champús semanales. “Hubo un día que tuve una venta de 20; para mí era increíble y más que era de personas que no conocía”, destacó la joven que tiene la fábrica en su ciudad natal: La Vega.

Su laboratorio era la cocina de su mamá. Luego, su papá le cede una propiedad y se la adecúa para que elabore sus productos. “Tenía dos personas que me ayudaban: una prima y un mensajero. Entre nosotros hacíamos todo. Hoy, tenemos más de 1,000 personas trabajando directa e indirectamente con la marca”, dijo.

De ahí nace Hair Plus, cuyo producto más vendido es el champú con más de 500,000 mil unidades por año.

“Del nombre no tengo muchas respuestas que dar. No sé de dónde surgió. Las cosas se fueron cediendo solas, Dios se ha encargado de abrirnos las puertas”, expresó la joven.

Reconocimientos a Marielis

Marielis ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana de la mano del presidente dela República Luis Abinader. No obstante, para ella la satisfacción más grande es ver a tantas mujeres felices a quienes asegura les ha devuelto su autoestima por el uso de los productos. «Anteriormente se les caía el cabello y poder cumplir con este propósito ofreciendo productos de calidad que todavía son elaborados en La Vega para mí es mi logro más grande».

Marca País con 9 años en el mercado

Hair Plus se ha convertido en marca país, lo que hacer sentir muy orgullosa a Marielis. «Primero porque es una empresa que sólo tiene nueve años en el mercado. Y las empresas que están ahí son generaciones. El dominicano que donde quiera que vea este producto lo van a identificar y lo van a comprar para apoyar a alguien de su tierra».

¿Qué es lo que funciona al momento de emprender?

Para Marielis lo primero es descubrir nuestro norte y nuestro propósito. «Podemos emprender en 100 negocios diferentes, pero sino es el plan de Dios para tu vida no va a funcionar», indicó.

Lo segundo, es dedicarnos en cuerpo y alma porque van a ver días buenos y no tan buenos, y en esos días no tan buenos podemos tirar la toalla y nos desenfocamos, afirmó la empresaria. «No nos llega un cliente un mes y ya sentimos que esto no va a funcionar. Muchas veces Dios nos pone prueba nuestras capacidades. Hay que aprovechar cada cliente que llegue, darle un buen trato de servicio al cliente que ha sido una de las claves principales para que Hair Plus tenga éxito», dio como consejo.