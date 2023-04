Nathacha, la psicóloga que viajó a Argentina y triunfó en el maquillaje

Email it

Nathacha Nina jamás imaginó iniciar en el maquillaje como algo profesional, así lo asegura. Se graduó en 2003 de Psicología Clínica en República Dominicana y, en 2005, ya estaba camino a Argentina para realizar un postgrado en psicología y marketing. Su plan era quedarse nueve meses, pero se extendieron a más de dos años porque también decidió hacer una maestría en Psicología y Salud. A este punto, ni ella pensó que sus planes darían un giro inesperado.

En ese tiempo, el amor tocó su puerta, y se enamoró de un argentino, quien hoy es su esposo. “Me quedé por amor a él y a Buenos Aires”. Pero, ¿por qué tomó un camino diferente a la psicología?

“El verme en la imposibilidad de ejercer, puesto que, para ejercer en este país (Argentina), tenía que revalidar mi título estudiando cuatro años más”. Nathacha Nina

Por esta circunstancia, es que entra de una manera orgánica al mundo del maquillaje, algo que hacía muy bien y que siempre le gustó. “Esto me hizo hacerlo con muchísima pasión y entusiasmo, y aquí estamos 11 años después”, manifestó.

La profesional del maquillaje ha sido reconocida a nivel mundial.

Pero incursionar en el mundo del maquillaje no fue tarea fácil para ella. “En ese entonces, la mujer Argentina era mucho más simple y reservada a la hora de maquillarse, incluso, hasta para vestirse. Iban a todos lados con el lema de que menos es más ”. Contrario a esa tendencia, a Nathacha le gustaba llevar sus cejas definidas y tatuadas, labios con colores intensos, y contornos bien marcados a toda hora, lo que no iba con las preferencias de las argentinas.

Narró que después de iniciar tardó más de dos años para que alguien la contratara para un evento en Argentina. “Gracias a las redes sociales, poco a poco, la nueva generación me fue apoyando cada vez más y, así, a pasito lento fui entrando en el mercado con lo nuevo”, resaltó la experta en maquillaje.

Resaltó algo muy importante en su carrera y fue que: “como no esperaba nada de esta profesión, solo lo hacía porque me hacía feliz y, por esta razón, nunca me di por vencida; nunca lo vi como un negocio redituable en un país tan reservado”.

Nathacha Nina, maquillista profesional

Mientras que en República Dominicana, señaló que ni bien lanzó al mercado la técnica de visagismo (que divide la cara en tres áreas) fue un furor absoluto.

“Esta diferencia entre los distintos mercados me hizo pensar que tarde o temprano la tendencia iba a llegar a Argentina. Eso me mantenía motivada, ya que en este país (Argentina) las tendencias tardaban en llegar”.

Los sacrificios de Nathacha para alcanzar el éxito

Para lograr lo que quieres, tienes que sacrificar lo que amas, y eso lo tenía bien claro Nathacha. “Sacrifiqué tiempo de pareja, amistades y, sobre todo, sacrifiqué tiempo para mí. Todos los días pensaba en maquillaje, practicaba, hacía cursos, y mi vida en el día se convirtió en un 70 % maquillaje”, dijo.

Tiempo después, confiesa que todavía le cuesta mucho balancear sus tiempos, aún teniendo un gran equipo de trabajo de más de 40 personas. “Siempre estoy al pendiente de que todo marche bien; de aportar ideas. Tener una marca de maquillaje no es tan fácil como parece, no tengo días libres”, expresó.

En lo emocional, aprendió, que todos te van a amar y a odiar por las mismas cualidades, “así que hay que vivir con eso y tratar de enfocarse siempre en lo bueno, y que por más que a veces pienses que diste todo, siempre podrás dar un extra más”.

Un consejo que la marcó

Nathacha recuerda que un colega con mucha trayectoria le dio como consejo que no enseñe todo lo que sabía, “porque mis propios alumnos iban a ser a futuro mi propia competencia”.

“Este consejo me marcó en el momento, pero gracias a que seguí mis instintos tomando mis propias decisiones, haciendo lo que a mí me hacía feliz, que era el poder enseñar, y enseñarlo todo, hoy me siento orgullosa de esta decisión y creo que fue uno de los secretos de mi éxito”, compartió a elCaribe.

Nathacha Nina

Entre las cosas más difíciles para Nathacha, están luchar contra el prejuicio en un país extranjero, donde la dominicana no estaba tan bien vista. “Mi estilo tan marcado, el sostener mis ideales y objetivos en un lugar con otra cultura, era motivo de críticas, pero, como nunca esperé nada de esto (éxito), lo seguía haciendo por mí, como un pasatiempo”.

Por otro lado, “tenía a mi esposo, en ese entonces mi novio, que me incentivaba y le encantaba lo que yo hacía aún siendo argentino, lo cual me daba fuerzas para seguir creyendo en lo que me gustaba”. Dijo la reconocida maquillista.

El no poder ejercer su carrera universitaria y el encontrarse con estas dificultades, “fueron una gran oportunidad, porque si no hubiera estado en este país, jamás hubiera sido maquilladora, así que agradezco todo lo que tuve que vivir, porque gracias a eso soy quien soy. ¡Estuve en el país indicado y en el momento Justo!”

Lanzamiento de marca

“Desde el 2013 he ido construyendo de a poco mi línea de maquillaje y, desde el año pasado, gracias a Dios, tengo por mes hasta dos lanzamientos de productos nuevos con más de 200 distribuidores en Buenos Aires. Así como también en República Dominicana (mi país), Paraguay, Uruguay, Venezuela, USA, Bolivia y Paraguay”.

Más sobre Nathacha y el mundo del maquillaje…

¿Existen pieles más difíciles que otras al maquillar?

¡Si claro que sí! Las pieles más difíciles son las pieles secas y grasas deshidratadas.

¿Qué productos y tonalidades no faltan como herramientas de tu trabajo?

Hay varias cosas que no pueden faltar en el maletín de una maquilladora…

1. Una línea de Skin Care. Creé una línea para todo tipo de piel que tiene desmaquillantes, sérums y óleos, para todas las pieles. Y, además son clínica y dermatológicamente testados y de cruelty free (libre de crueldad animal).

2. Uno set completo de pinceles

3. Bases para todas las pieles, tonos y tipos! Hoy puedo decir que lo logre en mi linea con 7 tonos para abarcar cualquier tono de piel.

4. Un polvo traslúcido para el sellado del maquillaje

5. Una paleta de contornos en polvo

6. 4 tonos de labiales desde claros y oscuros

7. Máscara de pestañas

“Con estos elementos puedo decir que resuelvo un maquillaje”, destacó.

Para mantenerte activa con las tendencias, ¿cuáles son tus pautas?

Mirar mucho las redes, y estudiar. Cambiar constantemente y adaptarme a lo nuevo sin perder mi estilo.