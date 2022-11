Negro, el tono más atrevido de Navidad

Para muchos es inimaginable una decoración navideña con el negro, pero, hay quienes apuestan a ella

Hay gente que rompe los esquemas en moda y decoración. No está mal, porque eso también es innovar y plasmar nuestros gustos. ¿Y si te digo que este año puedes sustituir el rojo por un color que nunca imaginarías? ¿Y si te desvelamos que este año, la Navidad también va de negro y blanco? ¿Lo creerías?

El tema de la elegancia llega este año con colores totalmente nuevos para el hogar navideño como el negro, el gris y el marrón.

El tema de la elegancia llega este año con colores totalmente nuevos para el hogar navideño: gris, negro, marrón y dorado. Este tema es realmente único para una Navidad glamurosa, lujosa y brillante.

El negro, un protagonista

Año tras año, nuevas tendencias llegan para decorar la Navidad con colores de moda que rompen por completo el esquema que estábamos acostumbrados a ver y hoy el color negro se posiciona como una de las tendencias para Navidad más atrevidas del momento.

La psicología del color dice del negro que significa poder, fortaleza y autoridad a la vez que elegancia y sofisticación, es por ello que muchas personas se atreven a decorar con él.

El negro se adapta a múltiples estilos

Estas ideas de decoración navideña en color negro se pueden adaptar perfectamente a diferentes estilos de decoración de interiores. Desde un interior moderno, urbano y en interiores contemporáneos.

Arbolitos en blanco y negro

Loa árboles de Navidad decorados en blanco y negro son perfectos para darles un toque de tu personalidad. No dudes en añadir ornamentos de diferentes tamaños y texturas. Todo esto le va a sumar puntos a la decoración de tu árbol, tampoco deben faltar los elementos tradicionales como la estrella. También puedes poner un nacimiento a los pies de tu pino, si lo haces en color negro mucho mejor. Otro complemento que es perfecto para el área de tu pino, son los regalos, los cuales también puedes envolver en colores oscuros. ¡Se verá muy elegante!

Centros de mesa

Considera las propuestas e ideas de decoración navideña en color negro para centros de mesa. Existen opciones de diferentes tipos y estilos, desde los más simples a los más sofisticados y elegantes. En lo personal me quedo con las opciones más sencillas así me da más oportunidad de añadir elementos más llamativos al resto del espacio. No olvides complementar con velas, follaje, bases, etc.

Un toque a la escalera

Independientemente del color que sea tu escalera puedes añadirle toques de color negro para imprimirle el estilo que buscas. Puedes colocar guirnaldas, luces y listones en color negro. Los listones satinados harán que el espacio se vea de lo más elegante.