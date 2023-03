La compañía Oracle abre nuevas vacantes para el programa Oracle Education (ONE), cursos de programación online y gratuitos. Con esta iniciativa la marca invita a las mujeres a que se inscriban para fortalecer el sector de la tecnología e impulsar el liderazgo femenino en esta industria.



La historia de la humanidad está llena de mujeres valientes que decidieron romper las barreras que les impedían entrar en un mundo donde tradicionalmente su rol había sido excluido, sentando las bases para que hoy industrias en las que ha prevalecido la figura masculina, tengan entre sus filas a grandes profesionales que lideren importantes organizaciones del país.



Pese a estos avances, se siguen observando grandes brechas de género y barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de género, incluso en sectores como la programación, donde las mujeres fueron pioneras. De hecho, según la Unesco, solo el 3 % de las estudiantes universitarias del mundo escogen realizar estudios en el ámbito de tecnología.



En este panorama, las grandes tecnológicas como Oracle, líder de soluciones en la nube, abrió una nueva ola de inscripciones para ONE, un programa de inclusión social y formación gratuito para personas mayores de 18 años que no se encuentren actualmente trabajando o estudiando. Para esta nueva oportunidad hace una invitación a las mujeres para que se integren al mundo digital que es cada vez más demandado.



En este sentido, Alfonso López, gerente general de Oracle Caribe asegura que “programas como ONE son un reflejo de nuestro compromiso con reducir brechas digitales y promover la participación femenina en la industria de la tecnología, porque sabemos que permite mejorar sus entornos, optimizar la productividad de las empresas en las que trabajan y brindar una nueva y necesaria perspectiva para la innovación y el avance del sector”.