Es la segunda ocasión en que la Miss participa en el certamen y esta vez atribuye su éxito a la determinación

Para la nueva Miss República Dominicana, Celinee Santos Frías: “En un mundo de envidia y falta de empatía, recordemos que la belleza verdadera se encuentra en el amor propio y la aceptación mutua”.



Esta es la segunda vez que la representante del Distrito Nacional compite por la corona, y lo consiguió, no tuvo la misma suerte en 2022. Esto lo atribuyó, el día de su coronación, a que es una mujer con determinación.



Santos Frías se enfrentó a 17 beldades por el título que hoy levanta con mucho orgullo. Junto a la miss también fueron coronadas Melissa Núñez, Miss Comunidad Dominicada en EE.UU. como primera finalista y como segunda finalista Miss Montecristi, Heidy Cruz. En pasarelas, fue un certamen muy reñido, debido a que las modelos mostraron seguridad al momento de desfilar en traje de baño y en traje de gala, sin embargo, al momento de las preguntas realizadas por el jurado, la que más conectó con el público fue Miss Distrito Nacional.



Las que llegaron al top 6



Junto a Celinee Frías Santos, al top 6 también pasaron Miss Montecristi, Miss Santo Domingo Este, Miss Jarabacoa, Miss Comunidad Dominicana en EE.UU. Santiago y Distrito Nacional. Las preguntas fueron formuladas por el jurado que estaba compuesto por Jusef Sánchez, Tania Medina, Laura Sofía, Katia Sánchez, Angie Agramonte y Shimmy McHugh.



A Frías Santos se le preguntó lo siguiente: ¿Qué gran virtud crees que tiene hoy la mujer dominicana que te gustaría que el mundo conociera? Una respuesta considerada la más acertada.



“Definitivamente la mujer dominicana tiene determinación, que es con la palabra con la que me identifico. La mujer dominicana cuando decide tener y obtener algo, lo logra. Por ejemplo, mírenme a mí, es la segunda vez que participo en el Miss RD, porque tengo determinación, porque confío en mí, porque confío en mis principios y en los valores que mis padres me han inculcado, y eso es lo que quiero demostrarle no sólo a República Dominicana, sino también al universo”, puntualizó la beldad.



¿Quién es la nueva representante del certamen?



Desde su adolescencia, la modelo Celinee Santos Frías vive la pasión que envuelve el mundo del modelaje. Esta joven de 24 años nació en Los Alcarrizos y es hija de Mercedes Frías, una negociante graduada en Mercadeo, y Manuel Santos, quien trabaja en una agencia de vehículos como desabollador, además de dos hermanos.



La primera vez que ganó un concurso de belleza fue a los 15 años en San Francisco de Macorís y a los 19 años participó en Miss República Dominicana 2019, donde llegó hasta el top 6.

Versión contemporánea al estilo Cleopatra

Frías Santos tuvo una gran actuación al lucir su traje de gala. El vestido fue diseñado por Leonel Lirio, hecho con una malla de tull off white bordado con cristales plateados, canutillos, pallests y perlas. Fue realzado con piezas de metal y rinestone, sobre corpiño palabra de honor, de corte estructurado a la silueta, terminado en peplum y unido a la falda en estilo sevillano, que destaca las líneas de su estilizada y elegante silueta. Como detalle complementario, una capa pendiente de un cuello bordado con los mismos materiales de todo el conjunto, que evoca una versión contemporánea de Cleopatra.