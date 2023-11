El reto más grande del destacado maquillista italiano es que en República Dominicana se cree una cátedra sobre maquillaje artístico, lo cual sigue siendo su mayor reto

El amor de Piero Pennisi por el maquillaje nació a los siete años, y fue a primera vista. En esa época, los habitantes de su ciudad natal Ramacca, Italia, gozaban de un circo. En sus andanzas por ahí, quedó deslumbrado al ver cómo una mujer era maquillada por su esposo mientras acariciaba a un león. A pesar de que le tenía miedo al animal, esto no le impidió apreciar ese bello arte que en ese momento le parecía extraño.



“Me pareció una cosa muy rara. Más que ver el espectáculo, me gustaba estar ahí mirando su maquillaje que era fuerte, pesado, pero parecía una muñeca”, explicó a elCaribe.



Desde ese momento soñaba con maquillar a su mamá, a su prima o a su hermana. Su gusto por el maquillaje era incomprensible hasta para su maestra quien en un momento llegó a preguntar en clases: ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Mientras unos decían “quiero ser doctor, piloto, policía, astronauta…”, Piero decía: “Quiero maquillar a las mujeres”. Sin embargo, siempre escuchaba la misma respuesta: “Es una carrera inexistente”.



A su papá, un italiano que creció en Argentina y de carácter duro, no le agradaba la idea. Mientras que su mamá, de origen uruguayo, se convirtió en su cómplice.



Pasaban los años y seguía con la idea. “En la escuela de arte mi maestra era una gran actriz de teatro, me sugirió que estudiara actuación, en vez de ensuciar la cara de las mujeres (entre risas). Pero a mí no me gustaba ser actor”, dijo de manera tajante.



Confesó que tenía la idea “enferma y fija” en su cerebro de ser maquillista. Su sueño era tan grande, que se dirigieron al Instituto de Estética Lucía Mangano donde impartían cursos solo para mujeres, sin embargo, para darle la oportunidad se fueron a votación donde obtuvo el 96 por ciento de los votos.



Una gran trayectoria



Sus estudios, esfuerzos y dedicación lo convirtieron en el primer maquillista y esteticista reconocido en Italia y se ganó el título de “el maquillista de las estrellas”. En su trayectoria ha sido maquillista de importantes actores y actrices de Hollywood, así como de figuras del teatro en la Ópera italiana como: Manón, Cavalleria Rusticana, La Bohemia, Don Pasquale, Benvenuto Cellini, Zorba el griego, La perla de los pescadores, El elixir de amor y Aída, dirigida por Franco Zeffirelli.



¿Cómo llega a RD?



Por su profesión, Piero estuvo viajando por diferentes países e impartió talleres sobre la cultura del maquillaje. Su mamá siempre le decía que viniera a Santo Domingo, República Dominicana. “Me decía que me iba a gustar”, destacó Piero para quien el maquillaje es la vida.



En 2016, para complacer a su madre se puso en contacto a través de correo electrónico con Julio Melo Mercado, director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuya respuesta la obtuvo en una media hora. Desde ahí, ha tenido una conexión muy bonita con la universidad, sus autoridades y estudiantes. En ese año llegó al país y duró cuatro semanas. “Hicimos el primer taller de maquillaje. Tenía 120 estudiantes; algunos no entendían nada del sector artístico y otros sí”, explicó.



¿Qué tan importante es el maquillaje en las artes?



Según Piero, es la parte más importante de las artes cinematográficas, que se divide en dos: en el sector de la belleza normal y el de la caracterización de las artes que es donde entran los efectos especiales, como herida, sangre… Mientras que en teatro es diferente. Está el teatro de circo, lírico, prosa, de calle… cada uno tiene sus características de maquillaje. También está el maquillaje de la moda, el tradicional y el de la fotografía, explicó. “No cualquiera puede decir soy maquillista, porque tengo que tener la experiencia de conocer todo tipo de maquillaje”, resaltó el artista.



Crear una cátedra de maquillaje es muy importante



Para Piero, el que un país tenga en sus universidades una cátedra de maquillaje es muy importante y República Dominicana aún no la tiene. “Ser maquillista y aprender técnicas, es muy importante a nivel internacional porque te da oportunidades y mucho dinero”, dijo. El deseo más grande de Piero es realizar esa cátedra en República Dominicana, el país en el que ha tenido un gran reto.

Realización del segundo taller en el país

En la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía (ECTF) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Piero realizó el II Curso Intensivo de Maquillaje y Caracterización para Cine, Televisión, Teatro y Fotografía.



Esto marca un hito en la formación del talento en las artes audiovisuales y refleja el firme compromiso de las entidades que apoyaron este magno evento, como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Dirección General de Cine República Dominicana (Dgcine), y la Facultad de Artes, para brindar oportunidades de aprendizaje y formación excepcionales al personal necesario qe necesita la industria cinematográfica, expresó July Melo, director de la ECTF.