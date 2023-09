Philip Morris lanza VEEV NOW, nueva alternativa Libre de Humo para adultos fumadores

Con la presencia de VEEV NOW, ahora los consumidores de nicotina en República Dominicana pueden disfrutar de un vapeador fácil de usar, con un diseño responsable y elegante, una variedad de 9 sabores premium y 99% menos sustancias químicas nocivas que los cigarrillos.

Santo Domingo.- Desde que Philip Morris International ha puesto de manifiesto su propósito global de contribuir con lograr un futuro libre de humo de cigarrillos, se ha enfocado en innovar en el desarrollo de productos sin combustión, respaldados científicamente. El objetivo es brindar mejores alternativas a los adultos fumadores que de otra manera continuarán fumando. Como parte de esta búsqueda y este compromiso, hoy Philip Morris Dominicana presenta con mucho orgullo VEEV Now, la última incorporación a su cartera de alternativas sin humo a nivel local.

“Nuestra misión en Philip Morris es lograr, lo antes posible, que cientos de millones de fumadores adultos que, de otro modo seguirían fumando, cambien a alternativas mejores que continuar fumando. Para ello, proveemos un portafolio de productos innovadores que ayuden a los fumadores adultos a tomar la mejor decisión, en caso de no dejar el cigarrillo y la nicotina. Con la presentación de VEEV Now al mercado dominicano, PMI ahora ofrece a hombres y mujeres fumadores locales más alternativas libres de humo, científicamente probadas, que representan un menor riesgo que continuar fumando”, explica Ali Raza, director general de Philip Morris para República Dominicana y el Caribe.

Ali Raza, director general de Philip Morris para República Dominicana y el Caribe

VEEV Now emite en promedio un 99% menos sustancias químicas nocivas que los cigarrillos tradicionales. Aunque este producto no está libre de riesgos, al prevenir la combustión y, con ello, las sustancias nocivas mencionadas, VEEV Now sí es una alternativa mejor que el cigarrillo convencional.

Producto con innovación responsable y respaldo

Con la presencia de VEEV Now, ahora los consumidores de nicotina en República Dominicana pueden disfrutar de un vapeador fácil de usar, con un diseño elegante y una variedad de nueve sabores premium. Es el vapeador desechable de PMI, diseñado ergonómicamente para la simplicidad, todo en uno, que no requiere recarga, ni limpieza.

El 80% de los componentes de VEEV Now son reciclables, a través del programa circular de PMI. Utiliza una tecnología de calentamiento de mecha y bobina y una unidad de almacenamiento de líquido, integrados en el propio dispositivo. Esto proporciona una experiencia de producto más simple.

“Escuchamos a nuestros consumidores, innovamos y mejoramos continuamente nuestros productos en un esfuerzo por responder continuamente a las nuevas necesidades y, como objetivo final, que todos los fumadores adultos o consumidores de nicotina que vayan a continuar con el hábito cambien a mejores alternativas. El mercado dominicano nos pedía un vapeador de alta calidad y respaldo científico. Con VEEV Now ahora lo tienen”, agrega Raza.

Raúl De León, Julie Paise, Alí Raza, Juliana Guerra y Matías Señorán

Una comercialización responsable.

VEEV Now está estrictamente dirigido a adultos fumadores y consumidores de nicotina. Con la comercialización de VEEV Now, PMI se ha comprometido con el liderazgo responsable de la categoría mediante la adhesión a una estricta comercialización responsable, con buenas prácticas de conversión y ventas, con un compromiso y actividades destinadas exclusivamente a consumidores adultos que de otro modo seguirían fumando o utilizando otro producto que contenga nicotina. “La mejor decisión que un adulto fumador puede tomar es dejar el cigarrillo por completo. Quienes no fuman, o dejaron de fumar, no hacerlo”.

Por una República Dominicana libre de humo de cigarrillo

República Dominicana es el primer país de Latinoamérica en que Philip Morris International introduce VEEV Now, uniéndose a la plataforma IQOS, como productos sin combustión presentes en el mercado. Hoy ya más de 27 mil adultos fumadores han optado por esta alternativa y, gracias a ello estimamos que alrededor de 100 millones de cigarrillos no se han encendido en el país.