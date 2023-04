Durante toda esta Semana Santa, los cristianos católicos realizan diversas actividades para conmemorar la Muerte, Pasión y Resurrección de Jesucristo, y uno de estos actos es el Sermón de las Siete Palabras, que se predica en Viernes Santo.

Este día, en que la Iglesia Católica conmemora la Pasión y Muerte de Cristo, se realiza este acto para recordar las últimas frases que el Mesías dijo en la cruz antes de entregar su vida para la salvación de la humanidad.

Los sacerdotes hacen una reflexión de cada palabra con lo que ocurre en la actualidad. Esta tradición comenzó en el siglo XVII por el Venerable P. Francisco del Castillo, sacerdote jesuita, quien realizó durante el Viernes Santo de 1660 una prédica de tres horas en la que comparó el sufrimiento de Cristo con los padecimientos de los esclavos e indígenas.

En República Dominicana el sermón se realiza regularmente en la Catedral Primada de América. Este año iniciará a las 1 de la tarde.

¿Qué significa cada palabra?

A continuación te mostramos una reflexión de lo que significa cada palabra explicada por el padre Julián López Amozurrutia, escritor en el portal Desde la Fe, un semanario católico de información.

1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”

La primera de las siete palabras de Jesús en la Cruz es para pedir perdón. Desde el dolor inenarrable de su amor, Cristo pide perdón. Su voz se eleva al Padre. ¿Acaso podía ir a otro lado? De Él venía. A Él volvía. El círculo completo de su presencia en el mundo tiene su broche en la Cruz.

2. “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”

En esta segunda palabra, Cristo se refiere a la promesa. Después de una cadena de rechazos, que como un látigo crudelísimo laceraba su carne, una voz exangüe emite la tardía confesión de fe. “Acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino”.

3. “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre”

Un gesto de ternura. Misericordia que no necesita justificarse. Ante la madre, nunca hace falta justificarse. Ante el discípulo amado, ante el amigo, tampoco. Dichosos los pechos que te amamantaron. Dichoso el que cumple la voluntad de Dios. La nueva familia se estrecha al pie de la Cruz, donde el dolor no se esconde, pero enjuga las lágrimas con el más delicado cariño. Quiéranse. Ya no estaré yo entre ustedes, pero en su amor perseverante me encontrarán. Cuídense mutuamente. Háganse cargo uno del otro, y a la vez de toda la Iglesia

4. “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”

Una confesión. Dura. La más dura del Evangelio. Que nunca entenderemos ni experimentaremos como Él. Y para que no haya duda, la testimonian dos evangelistas. Habla al Padre, lanzando al infinito el dardo incomprensible del corazón desgarrado. No podemos medir el infinito. Pero sabemos que un abandono infinito le sacude el alma. ¿Cómo es posible? Porque el abismo infinito de su perdón es mayor que el equilibrio del cosmos.

5. “Tengo sed”

Esta quinta, de las 7 Palabras de Cristo en la Cruz es el anhelo. Anhelo acuciante. Sed. La de la cierva que busca corrientes de agua. La del místico que intuye en la noche la gracia. La del ser humano que ha visto resquebrajarse por la sequedad la tierra de sus deseos. Dios nos enseña a no rendirnos, precisamente ahí donde parecería que ya no hay nada que esperar. ¿Para qué suplicar por agua cuando se está en el precipicio de la muerte? ¿Tiene acaso sentido entonces suplicar aún? Y, sin embargo, Cristo lo hace. Y con Él, la humanidad fatigada. Que en realidad no se rinde. No se rinde nunca. Más aún, al borde del fracaso se desencadena el caudal inconmensurable a punto de estallar. Brotará de su corazón, el torrente de agua viva prometida.

6. “Todo está cumplido”

Amanece. Despunta el día. Sólo desde la Cruz se alcanza a ver. Es el puesto del vigía, el vigía de la humanidad. El barco aún no recibe la noticia, pero el vigilante la conoce ya. Ha triunfado el amor. La misericordia ha decretado su juicio. Nada es imposible ahora para el que ama en la verdad, para el que adora en Espíritu, para el que se signa con la Cruz. El Amén de Dios es al mismo tiempo el Amén del hombre. Se ha sellado el pacto, el pacto último. Se ha pronunciado la última palabra. Que no será la última, sino la primera. No hay un solo hilo que se haya corrido hacia el absurdo.

7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”

La última de las 7 palabras de Cristo en la Cruz es también la cercanía definitiva. La entrega total, sin reserva. La palabra de confianza plena. La mayor libertad, la mayor verdad, el mayor amor, se realiza en la entrega. El Hijo se entrega. Y así nos muestra el camino. Nadie tiene amor más grande. Ser espíritu es poder entregarse. El espíritu le da sentido a la carne. Entregarse al Padre es cerrar todo ciclo posible. Es ser feliz. Ahí donde parece agonizar la esperanza, la certeza es ya visión y ofrenda. La misericordia no es vacío ni renuncia, sino donación y recreación.

L Semana Santa, su sentido

La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos, en el que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Durante los días siguientes, los católicos participan en diversas ceremonias, como la Eucaristía diaria del Jueves Santo en la que se recuerda la Última Cena, el lavado de pies por parte de Jesús a sus apóstoles y la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. El Viernes Santo es un día de luto en el que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, y se realiza la adoración a la cruz en la que se rememora el sacrificio de Jesús por la humanidad. Finalmente, el Domingo de Resurrección, se celebra la resurrección de Jesús, la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para los que creen en Él.

Actividades en la Catedral

Para hoy jueves, en la Catedral Primada de América, se celebra la misa crismal a las 9:30 a. m., y la Cena del Señor a las 8:00 p. m.

Mientras que el viernes habrá tres actividades. A la 1:00 p. m se difundirá el Sermón de Las Siete Palabras; a las 3:30 p. m. la solemne acción litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor; y a las 8:00 p. m., un concierto.

El sábado a las 8:00 p. m. se celebrará la Vigilia Pascual, y el Domingo de Resurrección, la misa a las 12:00 del mediodía. Cada templo fija la hora en que se realiza cada actividad.