Razón por la que algunos progresan y otros se estancan

Con 10 años de trabajo en educación financiera y acompañar a familias de manera diaria, la coach Pamela Pichardo identificó algunas características que diferencian a una persona que avanza de otra que está estancada.

Durante la charla “Bienestar y Salud Financiera” organizada por el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Pichardo explicó que una persona es financieramente próspera cuando experimenta avances económicos día tras día de manera continua, y no porque tenga mucho dinero, como muchos piensan.

La coach financiera Pamela Pichardo

“Y no tiene que ver con que tenga o no empleo; que gane mucho o poco dinero. Tiene que ver con actitudes, con cualidades, con tener disciplina y los objetivos claros, los cuales le permiten a cualquier persona empezar a caminar hacia su prosperidad”, manifestó la experta en finanzas.

Según Pichardo: “La prosperidad se refiere a tener el dinero necesario para cumplir con nuestras metas y nuestros sueños, a corto, mediano y largo plazo, sin que esto represente un esfuerzo para nuestras finanzas”, destacó.

Además, sostuvo que la persona que progresa tiene hábitos, acciones y además realiza actividades en específicas.

“Primero es una persona que se guía por un plan financiero. Todas las cosas empiezan con un plan, con una idea, que luego se hace realidad”, puso como ejemplo Pichardo.

En su alocución, también añadió: “Lo segundo es que son personas que ahorran con un propósito. Es un sacrificio que te permite alcanzar un bien mayor, y que requiere esfuerzo. La mayoría de las personas no ahorran porque aún no han desarrollado la habilidad emocional y la disciplina para que puedan mantener su plan”.

Planificar nuestras finanzas

De acuerdo con la experta, tenemos distracciones que se ven reflejadas en el día a día. “Uno planifica todo; un cumpleaños, una boda, una actividad, pero a nuestras finanzas no le dedicamos tiempo, por una sencilla razón: nuestro nivel de compromiso con otras personas es mayor que con nosotros mismos”, puntualizó sobre el tema.

Para tener un plan, aconsejó empezar por lo que se desea lograr. “La familia debe tener un propósito. Este año, ¿qué es lo que quieres?, ¿mudarte?, ¿comprarte un carro?, ¿inscribir al hijo en la universidad?, etc. De no ser así, se nos pasa la vida trabajando de 8:00 a.m. a 8 p.m y no logrando nada, porque no tenemos un plan de vida”, expresó con énfasis.

Pichardo llama a identificar lo que roba nuestra capacidad económica para cumplir con ese plan y saber llevar nuestro presupuesto.

“A la mayoría de las personas no les funcionan bien los presupuestos, porque los hacen basados en el gasto y no en el ingreso. Hay que preguntarse qué puedo cubrir con mis ingresos y no salir a gastar”, concluyó Pichardo.

Según Pichardo esto se logra combinando cuatro cosas:

*Ahorrar con propósito.

*Gastar con inteligencia.

*Invertir de manera oportuna.

*Gestionar activamente mis ingresos. Partiendo de ahí, según Pichardo hay que preguntarse “¿cómo puedo producir más? y, ¿cómo aplicar esto en mi vida?” “Hay que saber hacia dónde tengo que enfocarme para que eso empiece atraer prosperidad y ese bienestar a mi vida. El 80 por ciento de mis resultados viene de un 20 por ciento del esfuerzo enfocado. Si tu situación financiera es de endeudamiento, tienes que enfocarte en acciones claves para atraer resultados”, explicó durante la charla patrocinada por Senasa.