Hay talentos que no pueden desarrollar su potencial por motivos económicos, y en la Semana de la Moda buscan cambiar eso

Año tras año, el RD Fashion Week se convierte en un evento con proyección internacional que permite la exportación y reconocimiento de la moda dominicana en mercados tan difíciles como el de Estados Unidos y el europeo, resaltó Claudia Zulueta, directora creativa del RD Fashion Week.



Para esta Semana de la Moda, Zuleta señaló la importancia de la responsabilidad, la sostenibilidad, el reciclado y la ayuda a diseñadores de escasos recursos como ejes del progreso en la moda, al declarar: “La moda es la expresión de los cambios que pueden ocurrir en una sociedad que busca apoyar el trabajo de creadores, artesanos, costureras y un gran equipo que conforma cada diseñador”.



Según la directora del evento, sería bueno que el Gobierno, entidades públicas y empresas de diferentes rubros ofrezcan apoyo a este tipo de iniciativas privadas, teniendo en cuenta los objetivos comunes de progreso social y consideren que no importa tanto el apellido de quien promueve estas iniciativas como las ideas que aporta”.



Como industria de la moda, la diseñadora Melkis Díaz, CEO del RDFW, aseguró que tienen la responsabilidad de ser conscientes del impacto del medio ambiente y de tomar medidas para reducirlo. “En esta edición de República Dominicana Fashion Week nos hemos propuesto fomentar la moda sostenible, promoviendo el uso de materiales reciclados, la producción ética y el comercio justo. Queremos inspirar a los diseñadores y al público a adoptar un enfoque más responsable hacia la moda”, expresó Díaz sobre el evento a realizarse del 4 al 8 de octubre en el JW Marriot.



Además, otro pilar fundamental que destacó fue la inclusión. Díaz desea que la moda sea un espacio en el que todos se sientan representados y valorados. “Por eso estamos comprometidos en promover la diversidad en la pasarela, trabajando con modelos de diferentes tallas, edades, etnias y géneros.

Queremos mostrar al mundo que la belleza no tiene un estándar único y que todos tienen un lugar en la industria de la moda”. Pero esa misión no se queda ahí. También desean como organización apoyar a la nueva generación de diseñadores de escasos recursos en República Dominicana. “Sabemos que muchos talentos emergentes no pueden desarrollar su potencial por motivos económicos, y queremos cambiar eso. A través de becas y programas, queremos brindarles la oportunidad de mostrar su talento en un escenario internacional y ayudarles a construir una carrera exitosa”.

