Samsung Electronics celebró 10 años de su programa educativo con un impacto en 311,000 estudiantes de 20 países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana

La brecha educativa es una realidad, pero también lo es el esfuerzo que se hace a través de programas para reducirla como Solve for Tomorrow, una iniciativa de Samsung Electronics Latinoamérica en la que se han ideado 46,000 proyectos que han cambiado vidas y comunidades.



Es una plataforma diseñada para profesores y alumnos de escuelas públicas que deseen ayudar a las comunidades con sus problemáticas a través de la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), un campo crucial para el desarrollo y la innovación tecnológica.



Durante una mesa redonda realizada en Bogotá, Colombia, en la que participaron siete medios internacionales junto a HS Jo, presidente de Samsung Electronics Latinoamérica, Mario Laffitte, vicepresidente de asuntos corporativos, y Helvio Kanamaru, director for ESG y Corporate Citizenship, se destacaron la importancia de la educación en las naciones, el empoderamiento en los jóvenes y los logros alcanzados en esta comunidad educativa que celebra sus 10 años con un impacto en 311,000 estudiantes entre 15 y 18 años en 20 países de Latinoamérica entre los que está República Dominicana, así lo confirmó Laffitte a elCaribe.



Para HS JO, la educación no es sólo una inversión en nuestra juventud, sino fundamental para la prosperidad de un país.



En su encuentro con los medios internacionales, incluyendo a El Caribe de República Dominicana, puso como ejemplo a su país natal Corea del Sur.



“La experiencia coreana es una prueba del poder transformador de la educación. Al invertir en educación, la nación empodera a sus jóvenes para superar la adversidad, fomentando un espíritu de innovación y una búsqueda persistente del conocimiento”, expresó, evidenciando que Corea del Sur es una potencia económica y de innovación tecnológica a nivel mundial.



Pero, cómo lograrlo en Latinoamérica



En América Latina, la educación de calidad es crucial para los desafíos venideros del siglo XIX, aseguró Laffitte.



“Hace diez años, decidimos centrarnos en la educación con nuestros programas de responsabilidad social en América Latina y lanzamos Solve for Tomorrow, que tiene como objetivo empoderar a las mentes jóvenes para que encuentren soluciones para sus comunidades y la sociedad”, manifestó el ejecutivo.

Estrategias educativas para capacitar estudiantes y profesores.



Con la misión de inspirar a los jóvenes a explorar su potencial tecnológico e innovador, según Helvio, esta iniciativa innovadora también tiene como meta proporcionar herramientas y estrategias educativas que capaciten tanto a los educadores como a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI y prepararlos para un futuro cada vez más impulsado por la tecnología.



Con más de 353, 000 estudiantes y docentes beneficiados, compartió que esta plataforma juega un papel clave en la mejora de la educación pública en la región.



Los tres ejecutivos aseguran que no están buscando al nuevo emprendedor o a un gran equipo para una empresa, porque son jóvenes de secundaria, pero sí que ellos tengan ganas de seguir aprendiendo. “No solo sumamos al contenido curricular que se conoce en un salón de clases, sino también a capacitaciones y promoción de las habilidades blandas para que ellos puedan trabajar la creatividad y el pensamiento crítico”, señaló Helvio.



Empoderar a través de proyectos tecnológicos

Muchos de esos proyectos tecnológicos y comunitarios vienen de escuelas de bajos recursos, por lo que según Helvio, llevan en consideración dónde están ubicados esos centros, qué recursos tienen los estudiantes y qué recursos tiene el profesor. “Sobre lo que van a desarrollar después, ahí está nuestra mirada principal. Como compañía lo apoyamos para que ellos se empoderen y decidan qué es lo que quieren ser. Algunos de ellos van a estudiar para ser abogados, médicos… pero lo que nos deja orgullosos es que cuando llegamos a esas comunidades hay muchos jóvenes que no tienen una mirada hacia el futuro, y le abrimos la mente y les mostramos que hay otros caminos”, puntualizó.