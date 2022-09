Email it

La cirujana plástica Tania Medina fue escogida para la portada de la revista Vogue Business. La edición del mes de septiembre muestra a la embajadora internacional del amor propio.

Tania Medina como embajadora del amor propio

La comunidad internacional conoce sobre el trabajo que desde hace años viene realizando la cirujana plástica dominicana, Tania Medina. Tanto se destaca que, es reconocida como ‘embajadora del amor propio’.

Precisamente, ese mote es el que le ha merecido que sea la portada de la revista Vogue Business en México en Latinoamérica, en su edición del mes de septiembre 2022.

En uno de sus párrafos, la revista saca a relucir: “En el negocio de la cirugía plástica se inscribe el nombre de una latina que a través de las emociones generoì una forma de apoyar a sus pacientes a lograr sus sueños”. De esta manera es que hace referencia a un trabajo que para Medina es su pasión.

“A mí no sólo me interesa que mis pacientes se vean bien por fuera. Lo que más me importa es que se sientan bien por dentro y que lo manifiesten”, es el discurso en el que la especialista basa su parecer respecto a lo necesario que es el amor propio.

Precisamente, fue en este concepto que fundamentó su libro ‘la belleza de amarme’, el cual puso a circular también en México. Anteriormente lo había hecho en Nueva York, República Dominicana y Miami.

Conferencia

Además, de la entrevista para la nueva edición, la doctora Medina, encabezó el panel ‘La belleza de amarme: una nueva era en la cirugía plástica’, en Vogue Business Summit, en el que le acompañaron Lina Lopera y Claudia Valdez con el tema la belleza real, los pilares de la autoestima, la gratitud, la cirugía plástica y los factores emocionales a la hora de realizar algún cambio estético.