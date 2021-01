Transforma lo difícil del 2020 en crecimiento personal

El neuro-coach Carlos León asegura que es posible superarnos adquiriendo conocimientos prácticos y haciendo las cosas desde la intención

¿ Quién no ha tenido días difíciles? ¿Quién no ha estado al punto de abandonar un proyecto porque no arranca? ¿Quién no ha perdido las esperanzas en algún momento de su vida y no sabe cómo continuar? Son preguntas que encuentran respuestas en cada ser humano. Por ejemplo, este año llevó al mundo a regresar a las casas y a mirar hacia adentro, realidad que a muchos les resultó una oportunidad de reinicio y a otros un doloroso encuentro con temas personales.

¿Cómo asumiste esta realidad?

“Hay dos tipos de personas: la que dice “esto se lo llevó quien lo trajo” y la que ve una oportunidad en lo que está sucediendo. Es el mismo terreno, pero dos maneras distintas de enfrentarlo”, explica el neuro-coach Carlos León.

El enfoque dependerá de cómo esté preparado mental y emocionalmente el individuo para enfrentar la vida, algo que puede aprender y trabajar hasta conseguir una mejor versión de sí.

“Hacer las cosas desde la intención más que desde la motivación, es la clave; es dejar de esperar sentir lo correcto para dar determinado paso”, agrega el también conferencista.

Además, manifiesta que aprender a realizar un cambio de mentalidad que se mantenga en el tiempo y mejore nuestra calidad de vida es un objetivo que se puede lograr a través de conocimientos prácticos y sencillos.

“Esta experiencia de pandemia y reclusión en el hogar nos ha permitido diseñar un sólido esquema para orientar sobre cómo vencer esos grandes temores que no nos permiten avanzar, fortalecer nuestra mente y generar pensamientos genuinamente positivos”, indica Carlos León.

Actitud



Algunos psicólogos sostienen que las personas que tienen un gran conocimiento de sí mismas tienen más posibilidades de prosperar y triunfar en la vida, pues saben con mayor claridad lo que quieren y cómo conseguirlo. Por lo general, son personas con más confianza en sí mismas, mayor seguridad personal y una elevada autoestima.

Para prosperar, plantean que es fundamental saber qué se quiere hacer, cuáles son los objetivos, en qué se pretende mejorar y cómo conseguirlo. Debes ser consciente de tus posibilidades y no fijarte metas inalcanzables, sino objetivos realistas. Recuerda, que quien se conoce bien a sí mismo podrá prosperar en todos los ámbitos de su vida.

Si quieres transformar los obstáculos en oportunidades debes tener una actitud positiva y mantenerla en tu día a día.Debes desarrollar una creencia inquebrantable sobre ti y tus capacidades; tener confianza en que vas a superar todos los obstáculos que se te presenten y ser alguien que está dispuesto a apostar por sí mismo.

Encuentra lo bueno de cada situación

Trata de encontrar lo bueno de cada situación adversa que se te presente y míralo como una oportunidad para crecer y sacar lo mejor de ti.