Email it

Juega con las tonalidades vibrantes en los tejidos, mobiliario, paredes y electrodomésticos

Los espacios siempre necesitan un toque de color, y más aun si son vibrantes.



Los detalles son importantes cuando se trata de cambiar el look de la casa y es ahí donde los objetos decorativos te pueden ayudar a conseguir ese pop de color que buscas. Floreros, macetas, cuadros y todo lo que se te pueda ocurrir; ten en cuenta que debes buscar objetos que contrasten. Si tu decoración ya está llena de color, elige objetos en blanco o negro, esto te ayudará a darles un balance a los espacios.



Las sillas son una opción

Si tienes un esquema de colores neutros en casa y no sabes dónde agregar un pop de color, las sillas pueden ser el elemento perfecto para transformar. Elige un espacio de tu hogar donde falte color y suma sillas con ese toque para cambiar el look.



Cojines

Puedes darles un toque divertido y muy interesante a tus espacios agregando cojines con diversos matices, lisos o estampados, grandes o pequeños, además, puedes combinarlos entre sí.



Lámparas

Las lámparas son algunos de los objetos que muchas veces pasamos por alto al momento de darle color a nuestro hogar. Éstas además de ser funcionales, también son decorativas. Puedes agregar lámparas con pantallas de color, lisas o estampadas. Si buscas una transformación más intensa puedes considerar cambiar las lámparas del techo.



Electrodomésticos

Si estás buscando agregar color de una forma mucho más sutil y rápida, los electrodomésticos te ayudan a conseguir ese objetivo. Hoy en día existen muchas opciones en el mercado que ya incluyen color, lo importante es pensar en un tono que te gustaría agregar y buscar aparatos que lo tengan, desde la cafetera hasta la lavadora.