La diseñadora Marlene Molina describe al lino como un tejido fresco, sostenible, resistente y que va de la mano con la vida caribeña. En su nueva colección “Vida Insular” apostó a él con frescura de primavera, cortes minimalistas y con un aire clásico al que adapta para el día a día.



La joven diseñadora comenzó hace cinco años en el mundo de la moda. Lleva tres colecciones y se atrevió a presentar su primer desfile con “Vida Insular”.



“Comencé haciendo piezas, y a lanzar minicolecciones, y hoy esta es la línea más grande que he lanzado”, expresó Molina a elCaribe durante la presentación de su desfile en Casa Real by Hodelpa en la Ciudad Colonial.



Entre vestidos, camisas, pantalones, kimono y la chaqueta bomber, cada uno de sus modelos demostró que son looks que se pueden llevar en cualquier ocasión desde la más elegante hasta la combinación más casual.



La diseñadora se sumergió en tonalidades de temporada como tonos pasteles, blanco, negro y arena.

Molina confecciona sus piezas con ese toque natural y orgánico para lograr ese estilo clásico, elegante y minimalista.



Beneficios del tejido



En el proceso de fabricación del lino se toma en cuenta, en su totalidad, la vida y el clima que brinda el Caribe, debido a que este es un material ideal para países caribeños, por su transpiración, frescura y comodidad.



Otro de los beneficios que destaca la diseñadora sobre trabajar en el lino, es la amistad que guarda este material con el medio ambiente. Además, el proceso de fabricación no requiere tanta agua como sí la requiere el algodón. Por su durabilidad, puede conservarse por más de 10 años, sin dejar de ser una pieza fina, elegante y bonita.



El impacto ambiental de la línea completa es tomado en cuenta desde el hilo hasta los botones que están hechos de materiales naturales para reducir el impacto del plástico en el planeta; son fabricados a base de nácar, coco, madera, larimar y ámbar.



En armonía con estos objetivos, la diseñadora también busca que quienes adquieran su línea de ropa aprovechen la durabilidad que ofrece el lino y que cada pieza logre convertirse en una de las favoritas y de las más usadas de sus armarios.



“Por eso trabajo trazos clásicos y sencillos, porque si hago una pieza muy cargada en lino la vas a guardar y no te la vas a poner más; y la idea es que como la tela dura tanto tiempo, le puedas dar mucho uso”, explica.

