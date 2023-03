Fanáticos de Ana Gabriel explican que la abuchearon por hablar de política

Ana Gabriel vivió un duro momento en el escenario cuando sus fanáticos comenzaron a abuchearla. La cantante no contuvo su molestia y delante de todos expresó unas fuertes malas calificando al público como «faltas de respeto».

Horas después, publicó un mensaje en sus redes diciendo que durante sus años de carrera jamás le había ocurrido algo así. Seguidamente, se difundió en medios de todo el mundo su próximo retiro de los escenarios.

«En este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad (…) Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones», escribió.

Entre los comentarios de esta publicación, muchos fanáticos explicaron porque habían reaccionado así durante el concierto. Y es que según dicen, la cantante desde que comenzó su show tomó mucho tiempo para hablar sobre el país y su política, lo cual en un momento disgustó al público y no tuvieron otra opción que abuchearla.

“Yo estuve ahí y la verdad Ana te admiro y te respeto y tu música es completamente incomparable. Pero la verdad mi opinión es que la gente paga para ir a escucharte cantar esas piezas que ya son icónicas, paga para irse a perder en tu música en sus líricas de amor y desamor. El público no paga para ir a escuchar discursos de polémicas de los países de latino America. Yo pago para irme a desahogar de los problemas que existen y perderme en lo que esperaba fuera dos horas de música incomparable de tu maravillosa música y salí de ahí regañado por solo contestar la verdad, me sentí como si hubiera cometido algo muy malo por solo contestar que sólo queríamos escucharte cantar y no escuchar discursos por salir a marchar en una marcha del INE”, le escribió una seguidora.

Otra internauta también le escribió: “Primer concierto y quede muy desilusionada. Si somos seres humanos y cometemos errores pero la manera que te dirigiste al público en general no fue profesional. Pagamos para verte y escuchar buenos recuerdos pero salimos con malos recuerdos. Solo los que estuvimos ahí entenderán lo que digo. Al final se le respeto y ella siguió y siguió amenazando que iba a cancelar el concierto”.

Mientras tanto, otra agregó. “A partir de que empezó 1 hora tarde el concierto y hablo más que canto se le respeto. La gente nomas decían “que cante que cante” el falta de respeto fue de usted que todo el concierto se la paso amenazándonos de mandarnos a la casa y de cortar el show corto. Y se la paso reganando al público. Fue el peor concierto de mi vida. Y tanto que yo y mi familia estuvimos esperando para verla. Nos fuimos tristes y muy decepcionados”